El primero de Mayo iniciará liga de béisbol de Corea del Sur, pero a puerta cerrada

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- Mientras en Estados Unidos la crisis por el COVID-19 sigue estando en su punto álgido, en Corea del Sur ya se habla de jugar béisbol.

Según datos de Buster Olney de ESPN, la liga de beisbol de Corea del Sur también está planeando comenzar pronto.

Olney menciona que hay planes para que la liga de beisbol de Corea del Sur (KBO por sus siglas en inglés) pueda comenzar para el primero de mayo. El corresponsal de MLB en Corea, Daniel Kim, ha mencionado que el primer ministro de la nación, Chung Sye-kyun, ha dado el visto bueno a que comience la temporada en esa fecha, pero a puerta cerrada por el momento.

La KBO sería la segunda liga de beisbol ésta primavera en comenzar actividades, ya que la liga de Taiwan se comenzó a jugar el 12 de abril.

South Korea, which is preparing to restart baseball, has had fewer than 100 new cases of coronavirus nationally each day in April. https://t.co/P4mMyRnUag The lowest number of new U.S. cases for any day in April is reportedly 24,685 (April 13), w/ a high of 34,243 (April 9).

#KBO Update – Prime minister announced today that pro sports league will be allowed to start their season w/o fans in the stands. KBO teams are now preparing to start the season on May 1. Official official announcement is expected on Mon. There were only 8 new COVID19 cases yday

— Daniel Kim 대니얼 김 (@DanielKimW) April 19, 2020