VÍDEO: El primer HR del 2020 lo conecta Giancarlo Stanton

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El bateador designado de los Yankees, Giancarlo Stanton, conectó el primer jonrón y empujó las primeras carreras de la temporada del 2020 el jueves al disparar un enorme cuadrangular frente a Max Scherzer en el primer inning del partido entre Nueva York y Washington.

Stanton, limitado a apenas tres vuelacercas en 18 juegos la campaña pasada debido a varias lesiones, dio el batazo frente a una recta cortada de 95.9 millas por hora.

Ahora, Stanton ha conectado la mayor cantidad de jonrones con velocidad de salida mayor a 110 mph, 82, en las Grandes Ligas desde que se implementó Statcast en el 2015. En el segundo lugar se encuentra el dominicano Nelson Cruz con 55, según informes de MLB.com.

The 1st homer of 2020 belongs to @Giancarlo818. 💪 pic.twitter.com/Q1cZCu7m0E

