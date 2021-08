El primer avión militar canadiense evacúa 188 personas de Kabul

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TORONTO, CANADA.- Un avión militar canadiense evacuó este viernes a 188 personas de Afganistán y otro se espera llegue a la capital afgana hoy mismo para continuar con el rescate, después de que Canadá desplegase un contingente de soldados el aeropuerto de Kabul para ayudar a la evacuación.

Las autoridades canadienses no quisieron desvelar el número de personas a bordo del CC-177 Globemaster III de las fuerzas aéreas canadienses, uno de los aviones militares de carga más grande del mundo, pero el periódico The Globe and Mail señaló que el aparato despegó de la capital afgana con 188 personas.

Es el primer vuelo de evacuación de la fuerza aérea canadiense desde que los talibanes se hicieron con el control de Kabul el pasado 15 de agosto.

El periódico canadiense señaló que otro Globemaster III partió hoy con destino a Kabul. El Departamento de Defensa ha señalado que continuará operando vuelos desde Kabul mientras la situación lo permita.

Hoy el primer ministro en funciones de Canadá, Justin Trudeau, que se encuentra en plena campaña electoral de cara a las elecciones generales anticipadas del 20 de septiembre, aseguró que Ottawa seguirá apoyando al pueblo afgano.

Pero Trudeau no respondió hoy a preguntas de si el contingente de soldados que recientemente ha desplegado en el país saldrán fuera del aeropuerto de Kabul para ayudar a la evacuación.

Esta semana varios medios locales señalaron que el Departamento de Defensa tenía preparadas fuerzas especiales para ayudar a la evacuación de canadienses, que incluían la prestigiosa unidad Joint Task Force 2 (JTF2), especializada en la lucha antiterrorista y el rescate de personas.

Trudeau ya señaló esta semana que Canadá no reconocerá un Gobierno talibán y solicitó al grupo islamista que permita el acceso al aeropuerto de Kabul a aquellas personas que quieren abandonar el país.

Canadá se ha comprometido a aceptar 20.000 refugiados afganos, especialmente periodistas, activistas y personas de minorías, además de miles de personas que colaboraron con las fuerzas armadas y diplomáticos canadienses en Afganistán desde 2001.

