El primer año del “cambio”

En este mes de Agosto la República Dominicana está arribando al primer aniversario del gobierno que se denomina del cambio y que orienta el Partido Revolucionario Moderno PRM, organización que salió victoriosa en las pasadas elecciones celebradas el pasado 5 de Julio del 2020.

Desde sus inicios el gobierno del Cambio ha dado sobradas muestras de deficiencias administrativas e improvisación, fruto de sus carencias de planes y programas y de un eficiente cuerpo técnico que pudiera dirigir la ejecución de una acción de gobierno en beneficio de la población, es por esto por lo que, en este primer año de gobierno, es muy poco lo que se puede presentar como logros de la actual gestión.

La falta de logros que mostrar es lo que hace que el sr. presidente de la República Luis Abinader, se haya visto obligado a asistir a inauguraciones menores, como la sucursal de un banco , un parqueo en la zona colonial , algunas empresas , así como algunos primeros picazos y anuncios de cosas para hacer en el futuro.

Este primer año de gobierno del PRM, ha traído mucha incertidumbre, zozobra y desesperanza a la población Dominicana, que ve cada dia que pasa, como su condición económica se hace más precaria e incierta, las cancelaciones abusivas sin pago de prestaciones, el alto costo de la vida y de los combustibles, así como las cancelaciones de la ayuda social que otorgaba el anterior gobierno, a lo que debemos agregar el manejo desorientado y torpe de la crisis sanitaria del covid 19. a pesar de una resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) que prohíbe destituir servidores públicos y abrir procesos disciplinarios a trabajadores pertenecientes a las categorías de carrera administrativa, de estatuto simplificado y temporales, mientras dure el estado de emergencia, se han realizado miles de cancelaciones de empleados públicos en diferentes instituciones del Estado.

Solamente en el Ministerio de Educación se han registrado mas de 39,000 cancelaciones, cantidad confirmada por el gerente general de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama), Antonio Domínguez, asimismo el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Danilo Severino, informó que más de 200 técnicos han sido cancelados en los últimos meses, explicó en el INDRHI fueron cancelados 23 técnicos algunos de ellos hasta con 30 años de servicio, 60 años de edad y empleados de carrera.

Además han sido cancelados empleados del INDRHI ,del Instituto Agrario Dominicano, del FEDA, Intabaco, de los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente , Obras Públicas ,el proyecto La Cruz de Manzanillo y otras instituciones públicas, todas estas cancelaciones de empleados que se realizan en las oficinas del Estado con el cambio de Gobierno, son violatorias a los derechos de los empleados del Estado.

El artículo 63 de la Ley 41-08, de Función Pública, establece que: ´En todos los casos, los pagos de prestaciones económicas a los funcionarios y servidores públicos de estatuto simplificado, serán efectuados por la administración en un plazo no mayor de 90 días a partir del inicio del trámite´”., este primer año del gobierno del PRM se ha caracterizado por estas cancelaciones , traslados y degradaciones abusivas, contra muchos empleados valiosos servidores del Estado.

El alto costo de la vida es otro de los logros de este gobierno, lo que ha golpeado fuertemente los bolsillos de los sectores más necesitados, el alza de los artículos de primera necesidad, , así como también el constante aumento de los combustibles está generando un gran descontento social y político de la población, que no aguanta más aumentos y que ve como las actuales autoridades , en este año que tienen gobernando el pais no toman medidas eficientes dirigidas a favorecer la economía popular.

En el área de la salud este primer aniversario del gobierno del PRM ha estado caracterizado por la improvisación ,la inexperiencia y la falta de una correcta política de comunicación a lo que debemos agregar el despido de los técnicos con mayor experiencia del sector, lo que ha llevado a un manejo traumático de la crisis sanitaria del covid 19.

Este primer año del gobierno perremeista en el área educativa ha sido un fracaso, tal como lo afirmara Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y por el profesor Julio Suero dirigente nacional de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, al afirmar que, “el proceso enseñanza-aprendizaje fue un fracaso”, ante esta situación el PLD sometió ante el Consejo Económico y Social (CES) una propuesta formal para una evaluación del año escolar pasado, con la participación de todos los sectores que firmaron el pacto educativo, y para que sean emprendidas acciones para el éxito del próximo año docente.

Ahora han vuelto los apagones a golpear a la población y a un año de gobierno la situación financiera de las Edes empeora y no se ve en el horizonte un plan para que esta situación mejore en el mediano plazo, lo que ha llevado a justificadas protestas de la población.

En el sector agrícola a parte de las cancelaciones arbitrarias,los productores han sufrido en este año de gobierno numerosas situaciones que los han afectado , los productores de leche, botaron cientos de litros de leche en protesta por la disminución unilateral del precio de venta., los productores de Zanahoria lanzaron 600 quintales en las afueras de la oficina local del Ministerio de Agricultura en Constanza en protesta por el “golpe bajo” que dicen que les dio el Ministerio de Agricultura con la importación masiva de estos rubros.

Asimismo los productores de cebolla de Vallejuelo de San Juan de la Maguana, incendiaron neumáticos y lanzaron cebollas a las calles, en señal de protesta debido al incumplimiento del gobierno en ayudarlos con la comercialización del bulbo y los de de Palenque y Baní realizaron un piquete frente a la explanada frontal del Ministerio de Agricultura, en demanda del pago de unos RD$30 millones que le adeuda esa institución desde hace más de cinco meses.

Esta situación ha sido agravada por la aparición de la fiebre porcina africana y la falta de medidas eficaces para impedir su propagación , por el contrario el gobierno ha minimizado el problema y ha puesto en una seria situación a alrededor de 1,800 productores organizados en 20,232 unidades productivas que se dedican a la producción de cerdos en todo el país, lo que prácticamente aseguraba el 100 por ciento del consumo de carne de cerdo de los dominicanos.

Este primer año de gobierno del PRM nos ha traído un preocupante endeudamiento externo, que por ahora son unos 15 mil millones de dólares, lo que ha llevado la deuda nacional a más del 70 % de todo lo que produce la economía nacional en un año.

Sabemos que estamos en una importante crisis sanitaria y que hay limitaciones, pero un gobierno que creó tantas expectativas está fuera de la realidad que vive el pueblo dominicano y Como se puede notar a simple vista, es muy poco lo que puede mostrar el gobierno del PRM en este primer año de ejercicio público, sus desaciertos pesan mucho más que sus aspectos positivos, los que se han vistos afectados por denuncias graves de escándalos de corrupción que envuelven a funcionarios, legisladores y ediles del partido de gobierno.

No apostamos al fracaso de ningún gobierno , pero entendemos que el pueblo dominicano tiene derecho a una mejor condición de vida y a un gobierno que no utilice la judicialización de la política para perseguir a sus adversarios políticos a que otorgue subsidios a los productores agropecuarios, que están en una situación calamitosa y a que la gente no siga comiendo pan caro, carnes, arroz y otros productos de la dieta básica por las nubes .

El Gobierno tiene que asumir una política de subsidios, de programas de protección social, que aseguren el derecho a la alimentación, de la población , a una política internacional mas independiente y menos sometida a los grandes poderes extranjeros, en fin a transitar caminos que permitan que en próximos años pueda mejorar la negativa calificación que ha obtenido en éste primer aniversario, a eso aspiramos los dominicanos.

Por Luis Fernández

Relacionado