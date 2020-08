El presidente Luis Abinader y los nuevos funcionarios públicos

Como su nombre lo dice, los funcionarios públicos, no son más que servidores públicos y como tal deben comportarse. Sabemos que no son Suizos.

El presidente, Economista Luis Abinader en su discurso a la nación ante la matricula de la Asamblea Nacional fue muy bueno y esperanzador; en el mismo se han crearon muchas espectativas, en un tiempo donde la pandemia del COVID-19, ha producido grandes crisis sanitaria y económica, no solo en el país, lo mismo acontece a nivel mundial.

En esta alocución anunció la guerra a la corrupción y advirtió a sus colaboradores. Citamos:”No voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en mí gobierno.

El funcionario que se equivoque con el pueblo, será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia “.

Eso produce una gran esperanza al pueblo dominicano; sin antes mencionar que eso lo han dicho todos los mandatarios en su mensaje al país en los diferentes traspasos de mando y luego esa promesa se desvanece.

Les deseamos, estos nuevos dueños del país, que la bendición de Dios los colme de muy buena salud, capacidad, serenidad y humildad para acompañar en hacer realidad junto al Presidente de la República, el CAMBIO, por lo que este pueblo sufrido y engañado pueblo, voto el pasado 5 de julio en las elecciones Presidenciales y Congresuales en hacer un nuevo gobierno transformador, funcionar y sobre todo honesto y transparente, para beneficio de todas y todos.

Que el comportamiento de los pasados funcionarios Danilistas, prepotentes, engreídos, arrogantes e inhumano, que se divorciaron de las bases del PLD, donde no recibían a nadie en sus respectivos despachos, lo que fue un aspecto fundamental para la deshonrosa derrota del pasado gobierno del ex – Presidente Danilo Medina, es importante que tomen ese ejemplo y que sepan porque ganó el PRM, para que en cuatro años de gobierno, no salgan del poder por no saber porque lo obtuvieron.

No se aloque con el poder, para que no pierdan el gran apoyo de la población.

Esperamos que estos funcionarios de Luis Abinader recuerden o cuando tengan el síndrome del aire de grandeza, que lamentablemente y obligatoriamente llegará a su mente y la humildad se quiera ir de su esencia, miren hacía tras y entidad que los los 8 años último del PLD, fueron vencidos repito por la prepotencia, la altanería y la corrupción. Hoy esos que se creyeron infalible, ex – funcionarios, son unos mortales cualesquiera.

Espero que ningún funcionario de Luis Abinader, se coloque dos barras de acero en su cuello, para no girarlo y así no tener que mirar a los lados. Aunque ya hoy hay muchos que desde antes del primer día, que asumen sus funciones, ya son petulantes, producto de que fueron pre-designado por el presidente Abinader en la transición, ya no le responde las llamadas en sus teléfonos aquellos que fueron sus amigos.

El tiempo en el poder, por más años que pase, termina. Lo importante es que termine con el deber cumplido.

Lamentablemente a partir de hoy, lo nuevos incumbentes públicos con sus nuevos cargos, muchos también han de cambian de ser seres humanos normales y se creen seres superiores.

Por Teodoro Tejada