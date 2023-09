El presidente Luis Abinader nos metió a un callejón sin salida

Que Haití ha violado el Tratado de Paz de 1929 es algo en lo que todo dominicano coincidimos. al igual que en que la joven Lizzy George-Griffin, en la Universidad de Columbia, fue una irrespetuosa; pero esos dos temas con los que se ha entretenido las redes, no son el problema principal.

El tema es que el Presidente Luis Abinader en un alarde de fuerza innecesaria ante un Haití sin ejército, bloqueó la frontera afectando a haitianos y dominicanos sobre la base de que 9 anarquistas – a los que convirtió en héroes al negarle el ingreso a RD – , construyen un canal que es obvio que cuenta con el aval del Gobierno haitiano, pero él presidente le saca el bulto diciendo que el Gobierno al que castiga no sabe de esa obra; lo cierto es que en medio de la crisis se fue a Cuba, a nada y luego a New York… a correr riesgos en un ambiente que él tornó más hostil de lo normal.

Lo cierto es que el presidente calculó mal; los haitianos tienen la decisión de pagar el costo del cierre fronterizo a cambio del canal, porque eso no cambia el costo de su calamidad y el presidente le ha dado un motivo para unirse como nunca antes en contra de los dominicanos: El Gobierno, las bandas, empresarios, políticos y mendigos están actuando en conjunto.

El canal es un hecho consumado que van a procurar que discutamos en arbitrajes inútiles durante décadas: Los colaboradores del presidente y el gobierno han resultado poco competente, ni siquiera ha tomado la decisión de destituir al Canciller Roberto Alvares, quien metió la pata en mayo del 2021: Hasta Rafael Leonidas Trujillo después del Corte que hizo canceló al Canciller de ese momento, aquella vez en que por primera vez la soga se partió por lo más gordo.

La verdad es que yendo a un escenario académico en el que es propia la irreverencia, una estudiante mal educada y dirigida por alguien, le faltó al respeto al presidente y, eso nos avergonzó a todos; pero ella se convirtió en estrella: El presidente no debió dar lugar a eso. Los presidentes no tienen permiso de ser ingenuos, ni exponerse a desconsideración torpes.

El fin de semana pasado visité al colega y amigo Ángel Lockward, quien ha publicado 4 libros sobre Haití, conversando sobre varios temas; me comentó preocupado, que en su opinión el presidente no debía realizar esa visita por el ambiente que había y el lobby adverso de los haitianos en Estados Unidos, es una emboscada contra la República Dominicana, me vaticinó y así ha sido.

Lo cierto es que el presidente Abinader, quien vera al presidente de Kenia, país que se ha ofrecido para una misión policial en Haití, ya no es interlocutor admisible para Haití, en consecuencia, se sigue exponiendo a desaires ¿Qué objeto tiene esa reunión? Ni siquiera verá a Ariel Henri, Primer Ministro haitiano. Esto parece una cantinflada, no ve a quien debe ver y ve a quien nada tiene que ver, pues Kenia no traerá a la isla ninguna fuerza sin el voto de Rusia y de China, miembros del Consejo de Seguridad con poder de veto.

El miércoles cuando este artículo salga vera al secretario general de la ONU, el portugués Guterres, pero este órgano ya ha pedido públicamente la apertura de la frontera, algo que el presidente Luis Abinader dice que no hará y, luego hablará ante la Asamblea General, en donde corre el riesgo de que casi nadie le oirá.

El presidente Abinader se mueve, sin necesidad en un ambiente adverso al país, con piquetes y pancartas de repudio, en absoluta soledad, porque aunque acá le apoyemos por ser nuestro Presidente, él está perdiendo una guerra de opinión pública que inició y no podía ganar. Menos soberbia, le haría bien.

Acá ha forzado a los líderes de la oposición a recordarle que, Danilo, el mismo que preguntó por los apagones del Diablo, paró el canal tres veces desde el 2018… sin movilizar un soldado; Abel, le ha pedido que haga lo único eficaz, que construya la Presa de Miguel y un canal de desvío que deje sin agua el canal de los haitianos conectando aguas abajo de nuevo al río para mantener el agua a los haitianos y, Leonel ha pedido explicaciones de la autorización dada por la Cancillería en mayo que no fue al Congreso Nacional.

Fuera de eso, el presidente Luis Abinader, ha colocado al país en un callejón sin salida – como escribió Aníbal de Castro – en el que hace falta un milagro para que la república no pague un alto precio por la incompetencia del Gobierno dominicano con el cual los haitianos han jugado futbol.

POR DOMINGO PLACIDO.