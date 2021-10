El presidente del CMD sugiere evaluar toque de queda ante aumento de covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, sugirió este jueves al Gobierno evaluar la posibilidad de decretar nuevamente el toque de queda si los casos de coronavirus siguen en aumento.

“La recomendación es que si el rebrote continúa en incremento se retome el toque de queda”, dijo Suero en declaraciones a la prensa, en las que achacó el aumento de los casos de la covid-19, en parte, a la reapertura de las escuelas donde, aseguró, no se respeta el distanciamiento social.

Pero también porque “se soltó la población en banda, se quitó el toque de queda, no se está vacunando a los niños, la gente no está usando mascarillas y no hay distanciamiento”, agregó.

Ante este panorama, Suero pidió a las autoridades no retrasar el inicio de la vacunación contra el coronavirus a los niños de entre 5 y 11 años, lo que se ya está realizado en diversos países.

“Para qué dilatar algo que hay que hacerlo”, se preguntó el presidente de los médicos.

El Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 1,102 contagios de covid-19, la cifra más alta de las últimas semanas, así como seis muertes a causa del virus.

El país acumula 379,336 casos de coronavirus y 4,124 decesos desde marzo de 2020 cuando se reportó el primer contagio de covid-19 en el país, de acuerdo con el boletín diario de Salud Pública.

La República Dominicana entró a una cuarta ola de la covid-19, admitió este miércoles el Ministerio de Salud Pública que, sin embargo, afirmó que el país está preparado para enfrentar un rebrote de contagios.

