El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski: Ignorancia o astucia

Mis queridos lectores y amigos, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski aparentemente está fallando al no rendirse ante las demandas de Rusia, en virtud de que no estuvo ni está preparado para resistir la guerra y muchos menos ganarla, lo que ha provocado la destrucción de la nación que está presidiendo y el dolor de sus compatriotas ucranianos.

En este mismo sentido, es un acto de ignorancia el que el presidente ucraniano no se dé cuenta de que una potencia nuclear como Rusia podría causar más dolor a los pueblos si la OTAN o la UE los respaldaran en esta guerra que sólo dejará dolor y pérdidas materiales y humanas.

Hermanos y amigos, cuando no podemos con un enemigo más fuerte lo correcto es pedir las condiciones de paz, a menos que no tengamos un aliado más fuerte que nos defienda, lo que Ucrania no tiene ni ha tenido hasta ahora.

Por otro lado, si Ucrania fuera defendida por la OTAN o la Unión Europea como pretende Zelenski la guerra fuera mayor y más dolorosa y perjudicial, tanto para el pueblo ruso que no está de acuerdo con la invasión a Ucrania y para aquellos pueblos que sufrirían el ataque ruso.

Hermanos y amigos, a menos que el presidente de Ucrania quiera arrastrar a la OTAN y a la UE a su guerra es una conducta de ignorancia por el dolor y la destrucción mayor que traería este hecho y si por el contrario se rindiera y aceptara las demanda del enemigo que lo destruye, le podría extender la vida a su pueblo y a él mismo, de lo contrario más dolor y destrucción para el pueblo de Ucrania.

Así que, Volodímir Zelenski está actuando ignorantemente al no rendirse y aceptar las demandas de Rusia o por el contrario está actuando con astucia al querer arrastrar al mundo a una guerra mayor, donde la destrucción sea más grande… ¿Qué piensa usted? De todas maneras, no estamos de acuerdo con esta guerra y esperamos que OTAN no se meta no sea que haya más destrucción y dolor…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Por Miguel de J. Ramírez P.

Relacionado