El presidente de la ATP critica la actitud de los tenistas

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), Andrea Gaudenzi, criticó este martes la actitud de los tenistas durante el Adria Tour, en el que varios jugadores se han contagiado, y apuntó que servirá para que los eventos sean más seguros.

Este martes, el serbio Novak Djokovic confirmó que ha dado positivo en coronavirus, como ya hicieron en los pasados días el búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Borna Coric y el serbio Viktor Troicki, todos ellos participantes de la exhibición montada por Djokovic.

Gaudenzi, en declaraciones al New York Times, cree que esta experiencia servirá para que los eventos sean más seguros en el futuro.

“Esto es como cuando tus hijos empiezan a montar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco”, aseguró el directivo de la ATP.

“Ahora todos sabemos que podemos contagiarnos fácilmente, así que vamos a tener mucho más cuidado”, añadió.

La ATP anunció la semana pasada el calendario para los próximos meses, con la reanudación del circuito el próximo 14 de agosto con el torneo de Washington.

