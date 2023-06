El presidente Bukele busca «concentración total del poder», señala oposición salvadoreña

EL NUEVO DIARIO, SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca la «concentración total del poder» en el Ejecutivo y generar «temor» en la población, aseguró este viernes el secretario general del partido de oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz.

La declaración de Ortiz, exvicepresidente salvadoreño (2014-2019), se dio en reacción al anuncio del mandatario la noche del jueves de reducir de 262 a 44 los municipios del país.

«Hemos sido testigos de una decisión para seguir concentrando el poder, para irrespetar todo mínimo de independencia que la Constitución establece hacia los órganos fundamentales del Estado», manifestó el secretario del FMLN en una conferencia de prensa.

Señaló que «en el tema de la reducción de los municipios no hay plan, es un invento, no hay un diseño, no hay un diálogo».

«Lo que se pretende es la concentración total del poder, pero no para el país, sino para un reducido número, un grupo muy limitado que está haciendo grandes alianzas oscuras con nuevos sectores oligárquicos del país», reiteró.

Apuntó que también se busca «un diseño de consolidar un grupo político y económico que abusa de todas las instituciones del Estado y pasando por encima de la Constitución».

Ortiz aseguró que «estamos ante un acelerado y profundo desmontaje de lo que conocemos como el Estado salvadoreño».

«Adiós a la pluralidad política, a la institucionalidad pública, al equilibrio de poderes necesarios y básico para cualquier democracia tierna o creciente», agregó.

El presidente Bukele anunció una «reorganización de la división política administrativa» del país, reduciendo de 262 a 44 los municipios del país y de 84 diputados en el Órgano Legislativo a 60.

«Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44 los municipios actuales se convertirán en municipios que a su vez integraran estas 44 alcaldías, es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, solo 44 con sus respectivos concejos municipales», dijo el mandatario en un discurso brindado en la sede del Congreso con motivo a su cuarto año al frente del Ejecutivo.

Las propuestas del mandatario, presentadas la noche del jueves, tienen que ser votadas en el Congreso y «ambas propuestas, y espero que así sean, deberían estar aprobadas y marcha antes de las elecciones generales de 2024», agregó Bukele.

El Salvador debe realizar en 2024 las elecciones a la Presidencia, Asamblea Legislativa, Alcaldías y Parlamento Centroamericano (Parlacen).

