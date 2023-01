El presidente Abinader no sabe los conflictos que se busca

En escritos anteriores ha dado conocer el autor de este artículo su opinión o su parecer de que el Presidente de la República se siente orondo con el poder, como el que se cree en que todo marcha bien y de acuerdo sus intereses como jefe de Estado. Sin embargo, la realidad parece indicar otra cosa, aunque las encuestas lo pongan como que tiene el favor de la ciudadanía para su reelección.

Las acciones que el gobierno y el funcionariado de la burocracia gubernamental ponen e práctica o anuncian que pondrán en ejecución dan cuenta de que no piensan en lo que significa el conflicto social. El Estado como organismo corporativo de la sociedad, el cual surgió por primera vez en Mesopotamia y en Egipto aproximadamente 3,500 años antes de Cristo, alrededor de unos 700 años antes de las grandes inundaciones que ocurrieron en Sumeria o El Sumer en el año 2800 Antes de Cristo que el cristianismo ha llamado El Diluvio Universal (Isaac Asimov, Historia y Cronología del Mundo) y que bañaron una franja de territorio de 500 kilómetros de largo por 300 de kilómetros de ancho, surgió encargarse de controlar el conflicto social. Controlar el conflicto social no significa erradicarlo, porque una sociedad sin conflicto social probablemente no podrá existir.

Una sociedad para poder existir necesita de un orden, porque de lo contrario sería un caos y ella colapsaría. Esto es lo que el discurso de Tomáis Hobbes plantea en su obra: El Leviatán. Este último, que es el nombre mitológico de un monstruo marino con el cual compara dicho autor al Estado, es decir, El Leviatán, es el que frena los instintos egoístas de los individuos porque si no el orden social o la sociedad colapsaría. De manera que para eso nació el Estado, para controlar el conflicto social. En esto Hobbes coincide con el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, quien en su obra: El Malestar en la Cultura plantea que el ser humano tiene una energía negativa que es intrínseca a su especie. Esa energía aumenta según nos acercamos a la muerte y se convierte en una energía de autodestrucción, según Freud.

Este niega la tesis de El buen salvaje de Rousseau y el Estado de Naturaleza de la sociedad humana planteado por este filósofo francés en sus obras: El contrato Social y Discurso sobre el Origen de la Desigualdad entre los Hombres. Para Rousseau desde el momento en que nace El Estado, y este nace cuando aparece un contrato social entre los seres humanos porque existen desigualdades entre ellos. Entonces, hay necesidad de controlar el conflicto que se genera con las desigualdades. Desde luego que, lo planteado por el padre del psicoanálisis, es cuestionable porque esa energía negativa no parece recurrente por lo menos en algunos seres humanos, ni será recurrente por su genética específica ni tampoco por conducta aprendida, por lo que no parece inherente a la especie.

Ahora bien, por la necesidad de controlar el conflicto social nació hace unos 5,500 años el Estado, conflicto que es provocado por las desigualdades sociales, derivadas estas primero por la división social del trabajo (separación entre trabajo manual y trabajo intelectual) y luego por la división de clases, esta última aparece al formarse una compleja estructural de clase al aparecer la propiedad privada y la institución de la herencia. ¿Dónde yerran el presidente Abinader y/o sus funcionarios? Entendemos que cae o caen en el error de querer poner un orden extremo, sobre todo con la aplicación de controles fiscales en todo tipo de negocio de la economía informal, pero también en los negocios de pequeños establecimientos queriendo obligarlos a vender con el sistema de tarjetas de crédito para obligarles a pagar el ITBIS, cuando este país está hastiado de pagar tantos impuestos, con un proceso inflacionario que asfixia a los consumidores y viviendo en un Estado de inseguridad ciudadana y de caos en el tránsito en las vías públicas. ¿Podrá controlar el conflicto social de ese modo? No puede ser posible controlarlo, porque van a tener muchos sujetos sociales en contra El Presidente y sus funcionarios.

Hace unos años según El Diario Libre (digital) del 05 de diciembre del 2011 en el 2010 había en el país 44,016 colmados y colmadones, los dueños de los cuales son los detallistas de provisiones que los tendría en contra Abinader y sus funcionarios. Ahora bien, cuántos serán los vendedores ambulantes que tenemos en las calles del país y cuántos negocios no estarán usando el sistemas de tarjetas de créditos, probablemente los negocios de comidas de los nacionales chinos casi ninguno las use. Tendrán a todos ellos o casi a todos ellos en su contra, no sabemos cuántos existen pero son muchos. Todos ellos forman parte de la pequeña burguesía urbana comercial y también existen pequeñas empresas de servicios que no cobran con tarjetas los que venden, también tendrán en contra a esos pequeños empresarios en su contra.

Muchas bancas de apuestas que son pequeños negocios, basados en un vicio propio de la economía de ocio, generan ingresos de millones pesos a sus propietarios, probablemente estén fiscalizadas una parte importante. Tal vez una parte importante no estén fiscalizadas, esto último generara conflicto al gobierno. Un tema que parece muy justo es la regulación del trabajo doméstico, pero con el control que el gobierno de Abinader pretende poner en esa regulación se reducirá las contrataciones de trabajadores domésticos, porque si se trata de que de todos los hogares las gentes que tienen trabajadores tendrán que acudir todos los meses a las oficinas de trabajo, eso traerá fatiga.

El otro problema generador de conflicto es el de los migrantes, ya que el gobierno dice una cosa, pero los resultados no se ven; no hay una regulación planificada de acuerdo a las necesidades de contratar esa mano de obra migrante del vecino país, por parte del Estado dominicano. Otro problema que le traerá conflicto a Abinader y a sus acólitos que fungen como parte del staff de funcionarios es el manejo de las relaciones gobierno-UASD, ya que con el estilo muy centralista, no parece tomar en cuenta que la Primada de América es autónoma; situación esta que si no da marcha atrás provocara malestar, podría parecer que se pretenda intervenirla, pero ella sí que le duele a muchos dominicanos. Sabemos cuáles son las intenciones de este gobierno con aquello de las alianzas público-privadas y los fideicomisos.

¿Podrá el INTRANT poner orden en ese caos que es el trasporte y la circulación vehicular en todo el territorio de la República Dominicana? No parece que pueda hacerlo, porque parece que ese parque vehicular que existe en este país se lo impide. No se puede poner orden donde la libertad de comercio, con una economía tan desregulada, lo que hace es dar pábulo a la caotización de la sociedad. Las medidas que pretende implementar el presidente Luis Abinader lo que van a traer a la sociedad dominicana es un Estado de Malestar que la ciudadanía no querrá aguantar y ya se ven los signos de que así será. Por otra parte, en la manera en que el presidente Abinader se maneja parece que está centralizando mucho las decisiones, las cuales no son típicas de quienes les han antecedido, en el pasado inmediato.

Abinader quiere vender la imagen de que su gobierno es muy activo. Claro es muy activo, pero para con sus tantas acciones favorecer al gran capital. Cuando se habla de acciones punitivas es contra las clases populares, no es contra las grandes empresas, tampoco se habla de los grandes evasores de impuestos que son los que tienen los grandes capitales; no quieren tocar a los paraísos fiscales; por igual, tampoco habla de eliminar las ARS y las AFP y de estatizar a la banca privada. En fin, es un gobierno del gran capital, siendo el presidente un gran centralizador de las decisiones y quiere tener un control casi absoluto sobre la población, como si su gobierno fuera como el de un Hitler o un Trujillo. Eso va a traer problemas al gobierno porque en un país capitalista salvaje y de libre mercado, con grandes desigualdades, eso ya no funciona y nadie lo aguanta. Mucho control puede haberlo hoy día, pero donde no haya grandes propietarios y el ciudadano común pueda participar en la toma de decisiones, lo que aquí no tenemos. El tiempo de Trujillo, Franco, Hitler y Mussolini ya pasó.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

