El presidente Abinader cumple hoy 54 años; recibe felicitaciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader cumple hoy 54 años de edad, siendo la primera vez que celebra su onomástico como mandatario de la nación.

Desde ya empiezan a llover las felicitaciones. Su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, lo felicitó por Twitter.

“Te amo, mi Luis, y hoy te repito lo que siempre te he dicho: gracias por hacer nuestras vidas cada día más interesantes y plenas. Juntos hasta el infinito”, tuiteó.

“No soy de celebrar cumpleaños, mas hoy, agradezco a Dios estar en tu vida y la alegría de verte cumplir el anhelo de trabajar por el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo, como lo vienes haciendo”, agregó en la red social.

Su hija Esther también lo felicitó con un tuit:

“Felicidades @luisabinader. Que orgullo es ser tu hija. Gracias por enseñarme que una derrota no me puede tumbar y que una victoria no me puede nublar. Que nunca me faltan tus consejos. Te quiere, Tu muchachota”.

Una mini semblanza

Nacido en Santo Domingo el 12 de julio de 1967, Luis Rodolfo Abinader Corona es hijo de José Rafael Abinader y la señora Rosa Sula Corona.

Estudió en el Colegio Loyola y en universidades de Estados Unidos. Empresario, administrador de empresas y político. Habla español e inglés.

Ha procreado tres hijas con la señora Arbaje: Graciela, Adriana y Esther.

Fue candidato vicepresidencial en 2012, y candidato presidencial en 2016 y 2020. Ganó los últimos comicios y gobierna desde el 16 de agosto de 2020.

Es el primer presidente dominicano nacido después de la Era de Trujillo.-

