El porqué fue posible una dictadura de 31 años

El estado de conciencia social en que todavía vivimos los dominicanos es producto de que todavía no nos sacudimos de una pesada herencia, pues aún sigue gravitando el trujillismo en la sociedad dominicana, pues todavía hasta hoy existen papanatas que por aparente masoquismo o troglodismo dicen necesitamos a un Trujillo. Claro está, quienes dicen eso es porque no tienen ni idea de lo que fue la dictadura del sátrapa de San Cristóbal, pero se trata de personas que no tienen ni idea de lo que fueron las cámaras de torturas de las cárceles trujillistas, ni del atraso material en que vivía la sociedad dominicana y ni de las restricciones (incluso al consumo) que supuso para los ciudadanos esa dictadura. Había un control prácticamente absoluto de la población, comparable nada más con el de Hitler y su régimen Nazi, lo cual se hacía para que Trujillo y su clan pudieran enriquecerse y disfrutar del poder y con la fuerza en se basa éste se le hizo posible ejercer la dominación política en el país. El poder de Trujillo básicamente residía en el control militar, para que se le obedeciera por el miedo a la cárcel y a perder la vida; aunque también se valió del control de la radio, los periódicos y de no tolerar ni ningún tipo de asociación de la que no tuviera control o que no fuera con fines puramente recreativos.

Ciertamente que cuando el gobierno de Juan Bosch sucumbió, ante las embestidas de los opositores a ese régimen, basado en amplias libertades y reformas sociales, ni los abanderados del pillaje y el saqueo del país organizados en el partido Unión Cívica Nacional ni una parte de los sectores populares que seguían alienados y su estado de conciencia social no había rebasado el Trujillismo, pese a que muchos de ellos pudieron haber votado por Bosch, habían negado el trujillismo como estado de conciencia social.

Sin embargo, después de más de un año del golpe de Estado y soportando un gobierno ilegal de contrabandistas y de burócratas oportunistas, con la resistencia a dicho golpe de Estado y a ese gobierno golpista se fracturaron las fuerzas armadas y se produjo una guerra civil y una intervención extranjera. Precisamente, entre los líderes de los militares constitucionalistas estaban dos militares jóvenes hijos de generales trujillistas: Rafael Tomas Fernández Domínguez (líder del Movimiento Constitucionalista quien estuvo exiliado fuera del país y vino clandestinamente para inmolarse en un fallido intento de recuperar el Palacio Nacional) y el otro era Francis Caamaño quien encabezó el levantamiento militar en ausencia de Bosch y de Fernández Domínguez también. Pese a que respetaban el legado militar de sus padres, querían negar -contrario a sus progenitores- la tradición trujillista y querían y anhelaban un futuro mejor para el pueblo dominicano. El pueblo dominicano intentó sacudirse del trujillismo o de las repercusiones de este en la vida nacional al elegir a Bosch y no a otro y también al estallar la guerra, especialmente se manifestó en los sujetos sociales de los sectores populares y las capas medias, aunque también en algunos burgueses que creían en la honradez y opuestos al contrabando.

Sin embargo, la intervención extranjera y la traición de un líder ilustrado, conservador y simulador a la vez, que tenía contradicciones políticas con los cívicos importadores y contrabandistas, simulando estar en contra del bando contrario a los constitucionalistas y simulando también neutralidad, se impuso al concluir la contienda y celebrarse unas elecciones fraudulentas a su favor. Fiel y aventajado heredero del trujillismo, prometió Revolución sin Sangre y trajo sangre y contrarrevolución, retornamos al trujillismo, pero a partir de 1966 sin Trujillo. La intolerancia de Balaguer y su discurso anticomunista fueron copiados de Rafael Leónidas Trujillo Molina; Balaguer fue trujillista, no fue Trujillo balaguerista. Jamás puede ser padre de la democracia un hombre de esa anacrónica ralea.

¿Por qué Trujillo y no un intelectual como Américo Lugo o un Federico Henríquez y Carvajal fue el hombre que arribó al poder, tras Horacio Vásquez? ¿Por qué Bosch llega y no lo dejan gobernar y por qué a Balaguer si lo dejan después de una guerra y del triunfo de este deberse un fraude electoral?

Lo primero es que la intelectualidad apoyó a Trujillo, también el campesinado de las bucólicas y atrasadas campiñas, si nos remontamos a la campana de 1930 de Trujillo, su consigna fue: Escuelas y Comunicaciones (léase carreteras o si acaso telégrafos, pero no más); esto básicamente para controlar al país y realizar los movimientos de tropas militares, a lo que había que sumarle el desarme de las población civil y comunicar las poblaciones para acabar con las guerrillas y expandir un poco más el mercado interno. Trujillo fue por formado o instruido por los norteamericanos durante la ocupación de 1916-1924. A Trujillo pese a ser un régimen basado en el atraso y la represión, sin embargo, no lo apoyó la clase terrateniente, porque Trujillo y su clan se valieron de expropiar por la fuerza (acumulación originaria) a algunos terratenientes para extender sus haciendas, como fueron los casos de Juan (Juancito) Rodríguez y Ramón (Mamón) Henríquez.

En cuanto a Balaguer, por ser un discípulo tan aventajado y gran admirador de Trujillo, fue el hombre mejor visto por los sectores más conservadores, para los que querían ser beneficiarios de los privilegios después del fracaso del retorno a la agenda democrática y de reformas sociales, tras la intervención extranjera. Balaguer, después de con la intermediación a su favor de los constitucionalistas logró quedarse en el país pese a la oposición de Imbert y el bando opuesto a Caamaño, al cual arribó con la supuesta excusa de su madre estaba enferma, Es que no puede ser padre de la democracia un jefe de Estado intolerante, como lo fue Balaguer. Lo que si hoy día debemos ser más reflexivos, porque con el estado de conciencia social en que vivimos la mayoría de los dominicanos hoy día, todavía no podemos sacudirnos del trujillismo, no podemos sacudirnos de la intolerancia, la violencia, la inseguridad y el desorden. Lo que diferencia un poco del trujillismo en la Era de Trujillo con Trujillo que ya no tenemos, es que ahora no hay cámaras de tortura y tenemos menos restricciones al consumo, pero para los que tienen acceso al consumo masivo, porque muchos no pueden consumir mucho. Con La violencia que existe hoy en día en nuestro país, a veces se ve afectada en gran medida la libertad de tránsito, no hay seguridad ciudadana.

La génesis en el Porqué fue Posible una Dictadura de 31 Años hay que buscarla el nacimiento de la República Dominicana y las luchas intestinas, La Ocupación Haitiana y la Ocupación Norteamericana de 1916-1924. El Estado dominicano tuvo sus debilidades, porque el escaso desarrollo de las fuerzas productivas materiales no podía dar pábulo a la formación de un Estado, el peso de la clase terrateniente, la debilidades de la clase burguesa (cuyo principal actividad era el comercio) debilitaban al naciente Estado, situación favorable a la injerencia de potencias extranjeras; la casi nula existencia de vías de comunicación interior facilitaban las rivalidades y dio pábulo al surgimiento del caudillismo regionalista entre las fracciones políticas rivales, Rojos (baecistas) y Azules (restauradores), Bolos (horacistas) y Coludos (jimenistas). Con sus diferencias eran fracciones que se disputaban el poder político, como los Pipiolos y Pelucones se disputaban el poder en el Chile del siglo XIX, donde los partidos políticos modernos todavía no habían surgido.

Esta última situación cambió mucho con la ocupación extranjera de 1916-1924, ya que los norteamericanos desarmaron la población civil y construyeron algunas obras públicas, en interés de evitar rebeliones y expandir el mercado con mercancías importadas de su país y abastecer de materias primas para la industria norteamericana. Los norteamericanos se fueron de nuestro territorio, pero aspiraban a que los intereses de empresarios norteamericanos se saciaran, expandiendo el mercado con países como la República Dominicana, para ello veían la necesidad de injerencismo en la política de nuestro país y la aspiración de que hubiese aquí un gobierno centralista y despótico, para desarmar a la población y poder extender las comunicaciones que facilitaran el comercio y trasporte de materias primas hacia su país.

Como que es lo que da a entender Federico García Godoy en su obra: Alma Dominicana, los 8 años de La Ocupación Norteamericana 1916-1924 sirvieron para debilitar mucho la conciencia nacional, su halito casi se extinguió. Tanto es así, que muchos que se opusieron a la intervención en principio terminaron apoyando a Trujillo, quien fue el caudillo nacional en que ellos (los norteamericanos) forjaron durante su ocupación y que querían dirigiera los destinos del país. Ese caudillo anduvo todo el país y en los principales pueblos tenia casas de su propiedad donde alojarse, antes de ser jefe de Estado.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado