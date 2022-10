El porqué del Canal de la Política, FOPPPREDOM TV

REFLEXIONES ATREVIDAS #49

Hace casi 10 años inició la idea de constituir una institución que agrupara a todos los partidos políticos del país, parecía una quimera el solo pensar que sentaríamos en una misma mesa a dirigentes de organizaciones tan antagónicas, de derecha, del centro, de izquierda, y algunos, al decir verdad, sin definición ideológica, tarea ciclópea a la que nos enfrentamos, porque la irracionalidad de las pasiones jugaba en contra del proyecto de unidad del sistema de partidos.

Pero con firmeza y ahincó iniciamos este largo, tortuoso e incomprendido camino, y este esfuerzo tomo nombre, el FORO PERMANENTE DE PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (FOPPPREDOM), y tímidamente empezamos unos pocos partidos, luchábamos contra todo pronóstico, ya que los intereses electorales mantienen todavía cierto nivel de escozor, pues los partidos prefieren, casi siempre los que están en los gobiernos, mantener adocenados a la clase política, eso lo tuvimos que vivir en el periodo en las últimas gestiones de los morados, que presionaban a sus aliados en contra de esta iniciativa.

Hubo que demostrar a los propios partidos, a sus líderes, que el FOPPPREDOM, no le sirve a intereses particulares ni electorales de nadie, solo al fortalecimiento de los partidos políticos y a la democracia, solo con esa línea, y ese espíritu institucional surgió el lema “Unidad en la diversidad”, que retrata nuestra organización de cuerpo entero, es por ello que por más que han intentado dividir a este instrumento democrático, nada han logrado, porque nunca se ha usado a esta asociación sin fines de lucro con el malsano interés de ponerla al servicio de los del gobierno, y, claro está, ni de la oposición.

Es por esto, que hemos respetado los derechos electorales de las organizaciones partidistas, cada quien puede hablar políticamente de realizar las alianzas y pactos sin intervención alguna por parte de FOPPPREDOM, pues los derechos de los miembros y la defensa de la ciudadanía nos une, porque los temas de candidaturas nunca se han tocado en una reunión, en estos casi dos lustros de existencia, es por ello que asistimos a las iniciativas institucionales de la oposición y a las convocadas por el gobierno nacional, porque los temas de país están por encima de todo, y nos ponemos siempre al servicio de los sagrados intereses de la nación.

En medio de desconfianza, apatías y temores, hemos logrado unir como miembros de esta institución a 25 partidos políticos, otros 2 participan en calidad de observadores y a las restantes organizaciones siempre le mantendremos abiertas las puertas para cuando deseen integrarse, eso ha permitido que todos los temas del sistema de partidos sean conocidos por el Foro, aunque reconocemos que los partidos de mayoría congresual, en función de sus intereses electorales, imponen la agenda, así nos pasó con la aprobación sin consenso de la Ley orgánica del Régimen Electoral No. 15-19, que ya es media ley, por los tantos artículos declarados no conforme con la Constitución por sentencia del TC, y la de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, Ley No. 33-18.

El FOPPPREDOM se ha tomado muy en serio, el fortalecimiento del papel de los partidos en la sociedad y toma iniciativas innovadoras entre estas, la constitución del INFOPAP (INSTITUTO DE FORMACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) para cualificar a toda la clase política, capacitando a los miembros de nuestras organizaciones, para crear una clase gobernante en valores, aspiración que esperamos en un mediano tiempo hacer realidad, pero la que sí ya arranca, después de casi dos años de faena, es el primer canal de televisión de los políticos en América, FOPPPREDOM TV “EL CANAL DE LA POLÍTICA”, este proyecto pretende ser un medio de defensa del sistema de partidos y de visualización del trabajo y las acciones de los mismos, de manera plural tendrán participación en dicho canal todas las organizaciones y corrientes ideológicas sin discriminación alguna, porque prevalecerá los mismos criterios de apertura y participación democrática que permanece en el Foro hasta nuestros días.

Este fin de semana, el próximo sábado y domingo, 15 y 16 de octubre, iniciamos programación con Opening Weekend, donde todos los participantes expondrán cuáles serán las temáticas de sus programas y se presentarán los talentos de quienes los conducirán, abierto al mundo el Canal de la Política, también le daremos la oportunidad a organizaciones internacionales, para que nos envíen sus programas, documentales, seminarios, a los fines de que sean exhibidos al pueblo, a través de este nuevo medio, vocero institucional de la clase política dominicana.

Tendrán una presencia fundamental en esta iniciativa, la JUNTA CENTRAL ELECTORAL y el TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL como órganos electorales, en lo administrativo y en lo contencioso, que dirigen constitucionalmente los procesos electorales, y supervisan a los partidos políticos, tendremos programas de afamados consultores del ALACOP (Asociación Latinoamericana de Partidos Políticos) y del Instituto Iberoamericano de Comunicación Política.

Igual espacio tendrán todas las corrientes ideológicas internacionales que promueven las conocidas organizaciones, Internacional Socialista, Instituto Republicano Internacional (IRI), Instituto Nacional Demócrata (NDI), Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), INTERNACIONAL LIBERAL, la de los verdes, como muchas otras, que podrán exponer sus ideas a todo el pueblo dominicano, mediante FOPPPREDOM TV, Canal 73 de Claro, pero que próximamente estará en las mayorías de las cableras del país, y, sobre todo, en la diáspora nuestra, radicada en EUA y EUROPA.

Nuestra variada programación hará que la política y los políticos nos veamos de una forma diferente, pretendemos acercarnos al pueblo, conocer sus inquietudes y ser vehículo de todas sus demandas sociales, todos aquellos que entiendan que puedan colaborar en la construcción de este canal, solo tienen que comunicarse con nosotros al 809 545-1749 con el Señor Nelson Hermida y con Danilsa Peña, los de la diáspora y organizaciones internacionales al teléfono 829-720-4765, así podemos colocar en la programación, novedosas iniciativas populares, y ampliar nuestro elenco con nuevos talentos que representen geográficamente a todo el país.

Este fin de semana conocerán nuestra oferta televisiva, la cual busca llegar al corazón mismo del pueblo, ya que programas como “Cocinando la política”, “La barbería” y “Los políticos por dentro”, enseñarán el lado humano de nuestra dirigencia partidaria.

No les diré en este artículo cuál será la temática de los programas, porque esto se lo dejare a los coordinadores de los mismos en el Opening Weekend de este fin de semana, los invito a partir de este sábado, para que sintonicen a FOPPPREDOM TV, canal 73 de Claro, en un proyecto que hará historia “EL CANAL DE LA POLÍTICA”.

POR JOSÉ FRANCISCO PEÑA GUABA

Relacionado