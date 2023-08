El pool tuvo dividendo popular en el Quinto Centenario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- El pool de seis tuvo un dividendo popular este martes en el Hipódromo Quinto Centenario, donde con seis ganadores pagó RD$2,432,00 por partes, más las partes de cinco.

Con cinco ganadores, el pool de seis pagó RD$104.00. El monto apostado al pool fue de RD$1,048,464.00.

RESULTADOS POR CARRERAS

En la primera carrera, el primero en cruzar la meta (1,700 metros) fue Iphone Addiction (6), que corrió descartado para todo tipo de jugadas. El primer lugar correspondió a Mystical Empath (1), del Vivencias Estable. Lo montó el jinete José Báez, siguiendo las instrucciones del entrenador Carlos Cabrera. Hizo tiempo de 1:47:2/5. Exacta 1/5 (Mystical Empath/Gran King Of Kings). Quiniela 1/5. Trifecta 1/5/2 (completada por Fantasaizing). Superfecta 1/5/2/3 (completada por Laundry Boy).

En la segunda carrera, se impuso Jayden’s Nightmare (4), del Establo San Elías. Tuvo sobre el lomo al jinete Víctor Cuevas, bajo la dirección del entrenador Ramón Puente. Corrió los 1,100 metros en tiempo de 1:08:00. Exacta 4/3 (Jayden’s Nightmare/Relámpago Star). Quiniela 3/4. Trifecta 4/3/5 (completada por Right On The Money). Superfecta 4/3/5/1 (completada por Just A Step). Dupleta 1/4 (Mystical Empath/Jayden’s Nightmare).

En la tercera carrera, ganó Big Weapon (5), del Establo Sulum Racing Stud. Lo condujo el jinete Carlos de León, quien siguió las pautas del entrenador German León. Hizo crono de 1:52:4/5 en los 1,800 metros. Exacta 5/1 (Big Weapon/Channeler Wells). Quiniela 1/5. Trifecta 5/1/4 (completada por Lenin B.). Superfecta 5/1/4/3 (completada por Adrian M.) Dupleta 4/5 (Jayden’s Nightmare/Big Weapon).

En la cuarta carrera, la victoria fue para Maestra (4), del Hylary Stable. Tuvo en la silla al jinete Jesús Frías, orientado por el entrenador Leonardo Almengot. Registró tiempo de 1:15:2/5 en los 1,200 metros. Exacta 4/2 (Maestra/Maritza Queen). Quiniela 2/4. Trifecta 4/2/3 (completada por Juan T.). El dinero apostado a la Superfecta fue devuelto. Dupleta 5/4 (Big Weapon/Maestra).

En la quinta carrera, el triunfo fue para Buy Me Now Wells (1), del Wells Stable. Cargó con el peso del jinete Luiyi Ortiz, quien fue aconsejado por el entrenador Héctor Bretón. Paró las agujas del reloj en 1:48:00 en los 1,700 metros. Exacta 1/3 (Buy Me Now Wells/Don Pablo P.) Quiniela 1/3. Trifecta 1/3/2 (completada por Ciao Bella). El dinero apostado a Superfecta fue devuelto. El Pick 3 fue 5/4,5/1. El Pick 4 fue 4/5/4,5/1. Dupleta 4/1 (Maestra/Buy Me Now Wells).

En la sexta carrera, dominó Bala Dorada (5), del Ramos Racing Stables. Llevó sus bridas el jinete Geison Hernández. Lo entrena Frank Ramos. Corrió los 1,200 metros en tiempo de 1:17:4/5. Exacta 5/4 (Bala Dorada/Julio Dos). Quiniela 4/5. Trifecta 5/4/2 (completada por Cariño). Superfecta 5/4/2/6 (completada por The Last Son). El 2do. Pick 3 fue 4,5/1/5. El 2do. Pick 4 fue 5/4,5/1/5. Dupleta 1/5 (Buy Me Now Wells/Bala Dorada).

Relacionado