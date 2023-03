El poder, el medro al mismo y la imposición de la fuerza

Ya sea en la Enciclopedia Política del ex presidente de Ecuador Rodrigo Borja, ya sea en la obra Economía y Sociedad de Max Weber o en cualquier otro tratadista del tema, el poder significa imposición de la voluntad propia por la fuerza, valiéndose de recursos materiales (pecuniarios) con el clientelismo, el uso de las armas o el uso del poder mediático valiéndose del discurso una vez que se dispone del usos de los medios de difusión, mediante la propiedad o el acceso a ellos porque se tiene poder político. En todos los casos, se ejerce la fuerza imponiendo la propia voluntad individual o colectiva, valiéndose directa o indirectamente de lo material, porque quien tiene poder político o quienes tienen poder político cuenta(n) a su favor con recursos materiales para imponer dicha voluntad.

Sin embargo, al poder no se le debe tener mucho miedo, porque también es frágil, llega el momento de que se quiebra o se rompe. Si no fuera así, ni Trujillo, ni Pinochet, ni Somoza, ni Trump, Mussolini y ni Hitler hubiesen perdido el poder. Recordamos una parte del himno de campaña que usó la Unidad Popular en Chile, cuando llevó a Allende al triunfo en septiembre de 1970. Ese himno que en video aparece en las redes cantado por una multitud, dice entre otras cosas: “… a golpear al poder”. Hace unos años, un dirigente del PLD ya fallecido, expresó contra un dirigente del PRM la siguiente sentencia: Al poder no se le desafía. Esas expresiones no debe decirla, aunque sea verdad, nadie que tenga vocación por la política. Ese dirigente del PLD murió trágicamente, tal vez sufriendo una severa depresión. El poder lo destruyó a él Por razones de delicadeza no decimos su nombre.

La arrogancia, aunque el poder por basarse en la fuerza conduce fácilmente a la arrogancia, muy diferente es cuando líderes como por ejemplo Duarte, Tavárez Justo y Francisco Caamaño en Abril de 1965, creyeron en la soberanía del pueblo y no en la arrogancia, nadie podrá olvidar sus ejemplos. No dieron ejemplos dignos de ser recordados, ni el Sátrapa de San Cristóbal y ni tampoco el de Navarrete, por lo que sus malos ejemplos sólo deben tenerse en cuenta para no volver a permitir a que otro pretenda emular sus ejercicios de poder. El Partido Revolucionario Moderno desplazó al Partido de la Liberación Dominicana porque hoy día quien tiene participación en los medios de comunicación (medios de divulgación masiva de mensajes) tiene poder, aunque no sea parte del partido que monopoliza el poder ejecutivo o todos los poderes del Estado.

Con participación en los medios se puede golpear al poder o a quien o quienes tienen el monopolio del poder político. Ese el ejemplo que dieron desde La Zeta 101.3 Ricardo Nieves, Domingo Páez y otros comunicadores, ya que golpearon al PLD, colocando en agenda el tema de la corrupción administrativa. Naturalmente, La Zeta se convertiría en una tribuna de denuncias de los males de los gobiernos del PLD no sin la aquiescencia de Bienvenido Rodríguez, su propietario.

Ahora bien, pero la corrupción no se ha acabado y ni se va a acabar mucho menos ahora con la moda de las alianzas público-privadas, pero sobre todo mientras haya neoliberalismo y no sean expropiados los grandes capitales y sobre todo el capital financiero privado. El PRM derrotó al PLD, siendo hijo bastardo del PRD y la Alianza Social Dominicana, habiéndose convertido esta última en no más que una entelequia política de la familia Abinader y el padre del Presidente de la República Luis Abinader fue el presidente de ese mini partido por muchos años. Por otra parte, el PRM no ganó por su capacidad de movilización alcanzada, ganó el poder por la capacidad de movilización del movimiento cívico Marcha Verde, el cual para lo que sirvió fue para sacar al PLD del poder.

Si bien esto último ni se puede minimizar ni se puede subestimar, porque las garras del poder que Danilo y sus gentes exhibieron daban muestra de que no tenían escrúpulos, pero hoy día el gran capital cuenta con un gobierno que lo representa y defiende sus intereses de clase con una plena conciencia de que arribaron al poder para defender los interés de la gran burguesía (la dueña de los grandes capitales), como son parte de ellas los Vicini, los Corripio, los Abinader y otros, donde un solo miembro de cualquiera de ellas tiene propiedades que sobrepasan los 500 y los mil millones de pesos. Por eso buscaron a un candidato como Abinader, al igual que a una candidata como Raquel Peña y tienen a Paliza en el lugar que le tienen. Ellos son los que promueven más que Danilo y Leonel las alianzas público-privadas para engullirse todo lo que le faltaba por engullirse con el PLD.

Sin embargo, este gobierno ni va acabar con la corrupción ni va a poder poner orden en el tránsito, ni aumentará significativamente la calidad de vida de la población; en cambio, quiere dar apariencias de que hace las cosas bien hechas, cuando no es así. No puede haber orden en el tránsito, si no hay límites a las importaciones de vehículos, no puede haber orden en el país si no hay límites a la libertad de comercio. Hablar es muy fácil teniendo el control de los medios de comunicación para decir lo que a uno le venga en gana. Por otro lado, como no hay una solución dominicana al problema haitiano la República Dominicana si debe promover de que un grupo de países con el apoyo de la ONU vaya en ayuda de ese país, sin la intervención de Francia, Estados Unidos y Canadá, porque estos tres últimos lo que procuran es hacer inversiones para enriquecer a grupos privados de sus respectivos países y dejar un desierto en Haití y en República Dominicana también.

La política no debe ser para usar la fuerza y disfrutar de los privilegios, si no para buscar el bienestar colectivo y la felicidad de las grandes mayorías. Con las voracidades insaciables de los grandes empresarios podrán acabar con la vida en el planeta. En medio de la crisis generada con la pandemia algunos magnates de la gran burguesía, los cuales forman parte de la membresía del Club Bilderberg y forman parte del Foro de Davos han llegado a plantearse que hay que acabar con las personas envejecientes. Pobre Mente, no pobremente como es que viven los explotados por el capital y que forman parte de la clase proletaria (trabajadores asalariados) y como viven algunos artesanos, pequeños propietarios rurales, vendedores ambulantes y algunos chiriperos, no Pobre Mente la de los grandes empresarios de todo el planeta.

A propósito de eso, el abuso del poder llega o pretende llegar muy lejos, pero cuidado con eso porque el que juega con fuego se quema. Al planeta debemos cuidarlo para preservar la vida, por supuesto que a nuestro país también, hasta el 2021 teníamos en el mundo unos 7,888 millones de seres humanos y más o menos 1,500 millones de bovinos (ganado vacuno) que no sabemos cuánto metano contaminante emiten y más de 1,100 millones de vehículos de motor; mientras en República Dominicana tenemos más de 10 millones de seres humanos los recursos se nos agotan y nuestros 48,000 km2 de territorio y no se planifica nada. Por qué decimos así, porque tenemos mucho más de 4, 000,000 de vehículos de motor contaminando y no se le pone coto a la importación de los mismos. Las reglas deben cambiarse, sin el gran capital, porque este último terminará acabando con el planeta haciendo uso abusivo de los recursos.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado