El Poder de las ideas (l DE ll)

Algunas funciones son esenciales en la vida humana como es la producción de ideas. El cerebro es el responsable de esa importante actividad que nos diferencia de los demás seres vivos en la tierra. Con ella podemos conocer al mundo por dentro y por fuera.

Cuando las ideas germinan, se convierten en sueños y éstos a su vez en utopías que los hombres tratan de hacer realidad. Los sueños son la abstracción imaginaria de la realidad en el tiempo, dentro de un espacio, es, como las personas se ven así mismo en el futuro, como vean a los demás y como aspiran a que sean las cosas en el porvenir.

René Descarte decía, primero pienso y después existo. Algunos pensadores de su época no estaban de acuerdo con ese planteamiento, porque no le encontraban lógica científica a esta expresión del destacado pensador, quien la defendió hasta su muerte.

Sin embargo, nosotros pensamos que en cierto sentido Descarte tenía razón, porque lógicamente a pesar de que somos partidarios del pensamiento dialéctico materialista, no dejamos de reconocer que la vida tiene sentido a través de las ideas sin las cuáles nadie se diera cuenta de la existencia de la realidad.

Creo que René Descarte quiso decir: Existo porque pienso, o sea, me doy cuenta de mi existencia porque la concibo. Esta visión forma parte de la corriente idealista. En ese mismo sentido, los materialistas podrían decir, pienso porque existo, o, puedo pensar porque soy materia, que le sirve de base al pensamiento. Vistos estos planteamientos sin pasión creo que ambas expresiones son validas, o no?.

Sobre las ideas, el pensamiento y la materia se ha debatido mucho desde la antigüedad, hasta nuestros días y seguirá debatiéndose en el tiempo, por los siglos de los siglos, cada quien aferrado a su verdad, tratando de demostrar su razonamiento.

No obstante, debemos reconocer que las ideas tienen como base a la materia, porque los procesos que las generan se producen sobre una base orgánica llamadas neuronas, de igual manera, la existencia es solo posible por las ideas y el pensamiento. Ambas cosas son importantes, tanto una como la otra cosa. Ambas son indivisibles. No se si me explico.

Las ideas y los sueños son los que le dan sentido a la vida, mientras que la materia es la esencia de la existencia, son la vida misma. Una le sirve a la otra, las ideas sirven para conocer la vida y la existencia material es la base del pensamiento que nos impulsa luchar para vivir.

Recordemos la canción de Ramón Leonardo, cantante popular, comprometido con las causas sociales, unos de los principales exponentes de la nueva canción: “Señor gobierno, a las ideas no puedes nunca meterlas presas”. Las ideas son intangibles, nadie puede someterlas.

Contrario a las ideas que son intangibles, la persona que es materia, se pueden controlar, encarcelar, torturar y hasta eliminar. Por su estado físico una persona puede ser palpable y dominable, mientras que las ideas son abstractas, no pueden ser detenidas, sometidas y nadie puede eliminarlas..

Las ideas pueden pasar de una generación a otra, transmitirse entre las gentes de un pueblo y traspasar las fronteras de las naciones. No importa que una generación muera, las ideas prevalecerán por siempre.

POR CLEMENTE TERRERO

*El autor es doctor en medicina, con especialidad en pediatría e infectología/ Director del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.

