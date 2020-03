Desde lo acontecido el pasado 16 de febrero hasta la fecha, los dominicanos hemos sentido el poder de la voz en off, aquella voz que a lo largo de toda una gestión de gobierno fue ignorada, o mejor dicho hecha pasar por desapercibida, pero que con los sucesos del 16 de febrero dieron lugar al monstruoso sonido del reclamo de los ciudadanos dominicanos.

A través de los días, hemos visto como una generación la cual muchas veces ha sido minimizada como la juventud, ha sido la portavoz de todo el descontento de cada ciudadano, a través de esa juventud comenzaron los reclamos con concentraciones masivas frente a la sede principal de la JCE las mismas con el objetivo de recibir una respuesta sobre la causa de las suspensiones de las elecciones del pasado 16 de febrero, pero este escenario con el pasar de los días , se volvió en una sede de expresión del descontento sobre la falta de respuesta de la mayoría de instituciones del estado, un espacio para expresar su descontento con el gobierno, aquella voz que siempre ha sido ignorada tomo un poder descomunal y paso a convertirse día tras día en una manifestación sin precedentes hecha por la juventud.

Mientras una parte de la ciudadanía se mantuvo a favor de las protestas, algunos de los miembros del oficialismo decían que eso era un grupo de ´´irresponsables´´ ´´vagos´´ ´´pica pica´´ entre otros, inclusive muchos decían que los jóvenes no tenían el más mínimo conocimiento de la palabra democracia y ahí es donde reside el motivo de ese grupo de jóvenes, que le robaron la oportunidad de tener la formación necesaria para saber el significado de la misma, por eso ellos estaban ahí reclamando, para que sus hijos y los demás jóvenes no sufran las consecuencias que ellos sufrieron, para recordar algunos testimonios me remonto al cartel de un joven el cual expresaba ´´ hay algo peor que la ignorancia, se llama indiferencia´´, ese ha sido el poder que alimento esa voz, el descontento, la falta de oportunidad, el hurto de los sueños de una generación que anhela bastante.

Aunque las concentraciones han sido masivas, aunque los cacerolazos han sido constantes durante todos estos días y aunque las bocinas de los autos suenan con fuerza los días que son programados para cada uno de ellos, aquel poder que reside en la voz del pueblo, aquella voz y aquel clamor aún siguen esperando respuesta y por eso seguimos siendo ´´El poder de la voz en off´´

Autor: Daniel Ramírez

