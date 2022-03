Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “El poder de la Bestia maravillará a toda la tierra, ¿Por qué?”, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que todos los países que componen el globo terráqueo están divididos en clases sociales, en el sentido que hay países: 1.- De clase alta (los ricos e industrializados) el G-7; 2.- clase media, (los envía de desarrollo) el G-20 y 3.- los países clase baja (países pobres y tercermundista, no asociados, por ahora al mercado común aeuropeo). Alábado si puede…

El primer lugar, la Bestia es un sistema económico, político y militar que ha de gobernar al mundo entero, este sistema es el antiguo imperio romano, el cual está resurgiendo y uniéndose con el nombre de la UE, Comunidad Económica Europea, se le llama Bestia por su gran tamaño, alcance y poder superior que dominará a todas las demás naciones en todos los sentidos, excepto a Israel.

En segundo lugar, la bestia es el conjunto de países que se han unido y entrelazados política, económica, territorial y militarmente, en otras palabras es el Continente Europeo, con una sola moneda y una sola meta, gobernar al mundo, (es cuestión de tiempo).

En tercer lugar, la bestia va a maravillar toda la tierra (sus moradores) y esto provocará que el mundo quiera ser dominado por este sistema de gobierno que se avecina y aumenta a pasos agigantados en Europa, ¿cómo lo hará?, una de sus cabezas será herida de muerte, es decir uno de los países que compone el sistema de la UE, sufrirá una destrucción militar, que podría ser uno del grupo del G7, en virtud de que una de sus cabezas fue herida mortalmente, y luego será complemente restaurado y sanado inmediatamente por el poder de su moneda de curso legal el Euro, y por supuesto resolverán todos sus problemas económico, político y militar, pese a la destrucción que posiblemente Rusia le ocasione en este conflicto bélico y todo el mundo verá y alabará a la bestia y querrá irse detrás de ella y dirán: “Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella”.

Mis queridos hermanos y amigos, hay una organización internacional la más poderosa e influyente del mundo económicamente hablando conocida como el G7, antes era el G8, pero Rusia fue expulsada por la invasión a Crimea en el año 2014 y quedó entonces el G7. ¿Será coincidencia que la Biblia diga que la Bestia tiene 7 cabezas, existiendo el G7 hoy?

“Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Apocalipsis 17:7 al 8.

Por otro lado, también la Biblia dice que una de sus cabezas fue herida mortalmente de muerte, pero que su herida será sanada y toda la tierra se maravilló en torno a la bestia por la sanidad de este país, que es una de sus cabezas, lo que indica que las otras seis cabezas restantes se encargaron de restaurar a la 7ma. Con su poder político, económica y militar. Alábalo si puede…

“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:3 y 4.

Hermanos y amigos, también la Biblia especifica que la cabeza No. 8, la cual fue expulsada, es de entre los siete y que va subir de nuevo e ir a perdición, ¿Cómo se puede entender esto? Que Rusia puede ser la que hiera dicha cabeza, aunque también la eliminen por su acción bélica o la admitan como parte de la globalización, porque la bestia la supera en número y en poderío… Adóralo si puede…

Así que, la Biblia no se equivoca porque es la palabra de Dios y lo que está escrito se cumple ante nuestros ojos: Cuando esta herida mortal en una de las cabezas de la bestia es sanada, porque tiene el poder económico, político, militar y territorial para resolver cualquier situación bélico-destructiva contra uno de ellos, la unión hace la fuerza…, excepto contra Dios…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo cuatro pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:00 a.m., a 10:30 y de 11:00 a.m., a 12:30 p.m. y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

