“El poder comercial de las redes; tremenda equivocación y engaño”

Como expertos en comunicación; después de haber leído decenas de libros relacionados al oficio de periodismo, comunicación, y redacción del lenguaje español; labor que hemos desarrollado por más de 40 años, hemos sido asesores, desde nuestra juventud, cuando iniciamos la práctica de nuestra profesión como mercadólogo, de ejecutivos de venta, gerentes de marca, directores de departamentos de mercadeo y administradores de empresas, sobre el manejo profesional de la publicidad y su inversión económica en los medios, con fines de promover y publicitar efectivamente un bién, artículo o servicio, y crear una necesidad de demanda en los usuarios potenciales.

Tal vez, por el título de este artículo de opinión, muchos medios, en los cuales hemos estado publicando y compartiendo con sus lectores, por muchos años, nuestros artículos de opinión, se negarán a publicarlo, pues, como medios digitales, cuyo poder de visitas de sus lectores se manifiesta a través de las redes, son defensores de la manifestación de este “poder”.

Pero yo me arriesgo a aclararle a mis lectores, que no se dejen influenciar por esos supuestos poderes comerciales, porque en términos de conocimientos mercadológicos, no tienen la más mínima capacidad.

Cuando en los años 60’s, 70’s, 80’s, y hasta parte de los 90’s; los medios de comunicación eran limitados a las tradicionales emisoras de radio y canales de televisión, sin las redes y sin internet, los medios de entonces podían ofrecer el poder de altos porcentajes de audiencia, pero en esos años los canales de televisión y emisoras de radio eran escuchados prácticamente por todos los que escuchaban radio o veían televisión.

Hoy, nadie sabe cuantas personas ve televisión o escuchan radio, pero mucho menos nadie sabe cuantos ven una página de youtube o instagram, porque la cantidad de seguidores no garantiza la cantidad de videntes, pero mucho menos es garantía de los clientes potenciales de los comerciantes que se anuncien en las mismas.

Si los gerentes de marcas de hoy en día, deciden invertir económicamente en publicitar sus productos y servicios en las paginas de los supuestos “influencers” de las redes, sin investigar el potencial de los medios que sus posibles clientes utilizan como medios de comunicación en las redes, entonces, lamentablemente, estarán desperdiciando recursos, porque el poder comercial de las redes, no necesariamente representa el poder comercial de sus posibles clientes.

Por Silvano A. Rodríguez

