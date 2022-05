El podcast “Aquí no hay quien gane” el innovador proyecto de Fabiana Márquez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION NOVEDADES. – A cuatro años de llegar a Miami, Estados Unidos, de su natal Venezuela, Fabiana Márquez se ha convertido en una de las influencers más innovadoras de Instagram donde protagoniza el podcast “Aquí no hay quien gane”, el cual presenta una reflexión realista de las dificultades de la vida en pareja.

En compañía de Andrés Rojas, también conocido como @tracterofi, este podcast tiene la particularidad de difundirse a través de Instagram, a diferencia de las producciones regulares que utilizan otras plataformas más convencionales.

“En realidad es como un desahogo, para mí como comunicadora social (trabajar como locutora en Venezuela) era como mi spa, o sea yo entraba a la radio y salía como nueva, renovada, como que dejaba todo ahí”, explicó la influencer, quien paralelamente tiene una marca de ropa de playa y participa en la empresa de marketing digital Proyecto Pro.

El podcast, dijo, es un programa que hacen en pareja para contar absolutamente todo.

“Hablamos de nuestras peleas, nuestras intimidades, las relaciones tóxicas desde el punto de vista bueno, llamamos amigos en vivo en el programa, los entrevistamos y los hacemos que saquen la cara real de la relación que muestren realmente sus diferencias y que todos nos sintamos bien porque vivir en pareja no es fácil y todos lo sabemos”, detalló.

Señaló que en Miami es muy complicado tener un espacio de radio o en televisión, por lo que a partir de su experiencia como comunicadora en su país natal desarrolló junto con Andrés la idea de crear un podcast donde pudieran desahogarse como pareja.

“Una de las cosas que más me ha frustrado de este país es no poder ejercer mi carrera como yo quisiera, sin embargo cuando llegué a Orlando estuve con algunos medios y me mandaron a animar por acá toda la parte hispana, y estuve con ellos trabajando un tiempo, pero el pago era malísimo, así que no aguanté, no pude aguantar ahí, entonces ya después llegué acá a Miami, y conseguir un programa de radio aquí es super costoso y estar en la televisión pues ya estamos hablando de un proceso bastante largo”, narró.

Con Andrés, explicó, “nos aferramos a Instagram que es la plataforma de la que vivimos hoy en día y donde facturamos”.

“Nos aferramos mucho a manejar todo absolutamente, por Instagram desde los reels hasta este formato que quisimos hacerlo de podcast, donde otras personas las suben en otro tipo de plataformas”, dijo en entrevista.

Por la presencia con la que ya contaban en esta red social, comenzaron a crear pequeñas cápsulas de reels de los prelanzamientos y para las historias, y dejaron en sus feeds los capítulos para que las personas consumieran más el contenido.

“Todo esto para mantener más gente activa en nuestras plataformas de Instagram, ya que es el medio por donde más nos consumen a nosotros, donde realmente tenemos nuestra audiencia fiel, y eso hizo que creáramos una comunidad que no sabíamos que teníamos como pareja, nosotros somos una pareja muy particular”, agregó.

Este proyecto lo desarrolla a la par de la creación de un estudio para la generación de contenido, donde tratan de buscar la mayor cantidad de proyectos de pareja con otros influencers y amistades a fin de producir reels, fotos, y episodios del podcast.

“Creamos un espacio dedicado solo a la creación de contenido con cámaras, luces, una pared diseñada con todos los logos de YouTube, Instagram, super grande. Realmente es una casa para eso con espacios grandes, oficina, carros deportivos, camionetas, todos siempre pensando en la creación de contenido pues vivimos de las redes sociales”, señaló.

Fabiana Márquez contó que la experiencia de trasladarse a Estados Unidos para emprender proyectos profesionales y personales es difícil, pero no imposible con constancia, paciencia y disciplina.

“La verdad fue super fuerte, tomé la decisión de venir porque en menos de un año me robaron tres veces, me cerraron mi programa de radio que para mi era todo, la economía fue super mala, tenía la finca de mi familia. Ese año lo que me pegó primero fue lo de mi fundación me afectó mucho psicológicamente porque ya no podía yo ayudar a la misma cantidad de niños, se me salía de las manos, y segundo porque me cerraron mi programa de radio que para mi lo era todo por temas de gobierno”, narró.

Fue entonces cuando tras unas vacaciones en Miami, decidió quedarse definitivamente en esta ciudad después de que la empezaron a contratar para videos, producciones y marcas.

“El primer año trabajé mucho y reuní todo el dinero que necesitaba para pagar a los abogados y quedarme, porque en Venezuela está más complicado, así que como se fueron dando las oportunidades vi que podía y decidí quedarme, decidí desarrollar todos los proyectos y comencé a trabajar con Proyecto Pro y en paralelo fui desarrollando mi línea personal de vestidos de baño que son confeccionados en Medellín”, dijo Fabiana.

Consideró que el primer año en Estados Unidos es muy duro, pero si se trabaja fuerte se pueden aprovechar las oportunidades.

“Para mí, la paciencia, la constancia y la disciplina, así como la lealtad también, me han ayudado a generar vínculos muy buenos con gente en Miami porque tengo una reputación con todas las personas que nos rodean super buena y ha sido como el punto clave para todo los que viene siendo mi imagen en Estados Unidos y en Venezuela”, agregó.

Fabiana cuenta además con un canal de YouTube donde promueve contenido y donde próximamente publicará una colaboración con los influencers mexicanos Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.

