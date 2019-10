EL PLDR nueva plataforma política propagandística de Leonel

El P L D R, serían las siglas que adoptaría una nueva estructura política que lideraría el expresidente Leonel Fernández Reyna, y hacen referencia al Partido de la Liberación Dominicana Refundado según los” ensayos coloquiales y new leyendas urbanas”, dicen que no es lo mismo ni es igual, que el actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, se vaya edificando sobre las bases de actual PLD que salga a postularse con unas siglas que no les vinculen a sus orígenes. Dicen que así aseguran que muchos peledeísta que no se irían de su partido a otra organización se queden aludiendo que este es el verdadero PLD que rescata las ideas originarias del profesor Juan Bosch ¡Cuantas cosas dicen!

También dicen que hay precedentes, aunque a todas luces, el escenario no es el mismo. Los cambios con raíces los asimilan mejor las masas, ya que; así continua el vínculo y se crea la “incógnita no logarítmica” a despejar sobre quien, en realidad, se quedó con el Partido.

Aunque continuó siendo el mismo partido, sin división; sino todo lo contrario, el Partido Reformista tras una alianza con los social cristianos pasó de identificase con las siglas PRSC o sea Partido Reformista Social Cristiano, antes se identificaba sólo como. PR o sea Partido Reformista.

De igual forma el Partido Quisqueyano de Demócrata PQD, paso a llamarse PQDC, o sea Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y recientemente y como gran demostración de acierto, se refundo sobre la base jurídica de la Alianza Social Dominicana, el PRM, que todos conocemos como Partido Revolucionario Moderno, que hoy tiene al candidato Luis Abinader frotándose las manos por gozar del efecto “sinergia negativa” que le arroja la confrontación entre las facciones Danilo Vs Leonel en el PLD.

Especulan no me lo crean a mí. que el Presidente Fernández está recordando las explicaciones que daba el profesor Juan Bosch sobre su salida del PRD, cuando decía que su salida de esa organización política (PRD) se dio porque en el orden de las ideas ese partido le fue quedando chiquito como le queda chiquito un calzado, o sea un zapato a un niño de siete años, que le fue comprado cuando éste solo tenía cinco años –

Cuentan, tampoco me lo crean, que se está ideando hacer algo parecido con un partido emergente, de alguien que es muy fiel a Leonel y que decidió sacrificar los beneficios que le dispensaba el Gobierno para preparar el camino al expresidente, porque el líder de ese partido emergente es un visionario, ya que trabaja política 24-7.

En fin, dicen que es como llevar a la práctica el mensaje que, de palabras, hizo Francisco Domínguez Brito, de quemar la gorra vieja del PLD para colocarse la nueva o sea el PLD refundado, pero no me crean, todo esto es especulación que dicen gente del pueblo

Ah…, otra cosa, también dicen que al expresidente Leonel Fernández le ha dado con leer la Biblia sobre todo el antiguo testamento, y que se ha encontrado con historias muy interesantes como Moisés o Josué y la conducción del pueblo hebreo, Jacob o Israel, por el desierto, y que comprende lo de traiciones y mal agradecimientos, pero que entiende que en política no hay amigos ni enemigos, que todo marcha de un lado o del otro dependiendo con quien coincidan los intereses de los actores.

Avala el relato apuntalando que cuando no había nada, Dios proveyó salidas como el agua para tomar, separar el mar rojo para cruzar, la nube que le cubría del inclemente sol durante el día y el fuego que iluminaba el camino por las noches, o el maná cada día y aun así, en un momento de ausencia hasta su propio hermano Aron le dio la espalda Y DIFICO UN BECERRO DE ORO CONTRA TODO MANDATO DEL MISMO Dios. Que el entiende y comprende las acciones similares de estos tiempos.

Especulan también, no me lo crean a mí, que en esa búsqueda Leonel Fernández se encontró con una lección recogida en Primera de Samuel 11, que es cunado Saúl derrota a los amonitas, en donde el rey Najas( rey Amonita) para aceptar su propuesta de alianza o rendición voluntaria sin resistencia, pedían que debían permitir que ellos (los israelitas) se dejen sacar el ojo derecho, para que así el Pueblo de Israel quedar en vergüenza pública y vulnerabilidad permanente ya que con esto , lo inhabilitaría por siempre para la guerra pues el escudo de armas con que se protegían durante el combate naturalmente cubría el ojo izquierdo y si no tenían el derecho eran muertos seguros si osaban rebelarse,.

Dicen que este pasaje bíblico, lo tiene sumergido en una profunda reflexión por lo que me he motivado a buscar el capítulo y transcribirlo aquí para que usted no se moleste en buscarlo y al final pedirle que sea usted el jurado de esta acción o de esta mera especulación. Pido perdón a Dios por traes su palabra a estas lidias políticas. “

“1 Y subió Nahas amonita y sitió a Jabes de Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Nahas: Haz un pacto con nosotros y te serviremos. 2 Pero Nahas amonita les dijo: Lo haré con esta condición: que a todos vosotros os saque yo el ojo derecho; así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. 3 Y los ancianos de Jabes le dijeron: Danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. 4 Entonces los mensajeros fueron a Guibeá de Saúl y hablaron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. 5 Y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes, y dijo: ¿Qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes. 6 Y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente.

7 Y tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: Así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror del SEÑOR cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. 8 Y los contó en Bezec, y los hijos de Israel eran trescientos mil y los hombres de Judá treinta mil. 9 Y dijeron a los mensajeros que habían venido: Así diréis a los hombres de Jabes de Galaad: “Mañana cuando caliente el sol seréis librados.

Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Jabes, y éstos se regocijaron. 10 Entonces los hombres de Jabes dijeron a Nahas: Mañana saldremos a vosotros y podréis hacernos lo que os parezca bien. 11 A la mañana siguiente Saúl dispuso al pueblo en tres compañías; y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día. Y sucedió que los que quedaron fueron dispersados, no quedando dos de ellos juntos.

12 Y el pueblo dijo a Samuel: ¿Quién es el que dijo: “ ¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traed a esos hombres para que los matemos. 13 Pero Saúl dijo: A nadie se matará hoy, porque hoy el SEÑOR ha hecho liberación en Israel.

14 Entonces Samuel dijo al pueblo: Venid, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. 15 Así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal, hicieron rey a Saúl delante del SEÑOR. Allí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante del SEÑOR; y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel.

¿Qué le parece la historia?

Hasta la próxima

Por Dario Nin

