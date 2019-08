El PLD y sus escenarios inmediatos

Pasar la página, como se dice, en el PLD no será fácil, más cuando una franja -minoritaria-orgánica- se fue de bruces haciendo oposición y levantando una consigna cuasi callejón sin salida. No obstante, se impone otear en los escenarios o momentos claves-definitorios de aquí a octubre 6 (fecha de las primarias-abiertas). Y como son escenarios neurálgicos, valdría la pena ponerlos en perspectiva. Hagámoslo.

Primer escenario: reunión del Comité Central

Lo primero, es que es una reunión estatutariamente mandataria que puede asumir, el pleno dirá, varias modalidades: a) que sea por aclamación (algo, en mi opinión, cuesta arriba que suceda –por los episodios de confrontación que vimos-); b) que sea por planchas o bloques de aspirantes; y c) que sea por votación individual (es decir, que a cada aspirante le cuenten el número de miembros-votos -del Comité Central- que les apoyen). Un ejemplo-ejercicio al respecto, arroja que si asistieran 600 miembros a dicha reunión, el requisito del 33% por ciento que exige los estatutos para pasar, nos dice que sería con 198 votos, que deberán reflejarse en una pantalla gigante (alimentada por las maquinas de votación que facilitará la JCE).

De votarse individualmente, quedaría palpable quien es minoría y quien es mayoría en el PLD; pero además, sería una señal, coyuntural-prolongada, de por dónde andaría la correlación de fuerzas internas. Me imagino que, a estas alturas, habrá más de un aspirante haciendo sumas-cálculos y rascándose la cabeza. Sobre todo, porque esta es una coyuntura diferente a todas las anteriores; y porque además, no nos engañemos, hay una suerte de crispación-‘pellizco’ más que ostensible.

Segundo escenario: elección de los bufetes legislativos

Algo que debería pasar normal, pero que, por la coyuntura de competencia, se presenta -de cara a agosto 16- como un momento más de expresión de medición de fuerzas internas, donde aspiraciones -legitimas o no- y conveniencias políticas-estratégicas se verán las caras.

Tercer escenario: primarias abiertas….

Es innegable que una franja del PLD, se opuso tajantemente a la modalidad de primarias abiertas y que, curiosamente, a la hora de fijar esa posición, refrendó lo que hasta el día antes no aceptaba.

No obstante, creo que muchos peledeístas no saben que, en sus primarias, podrá votar-sufragar el universo de los inscritos en el padrón de la JCE, a menos que no se haga una segmentación o segregación del mismo. Y en un escenario así –de padrón universal y propuestas múltiples-, podría haber sorpresas o resultados impredecibles…(¡aunque suene inverosímil!).

Lo que si queda claro, es que, para una de las partes, los escenarios primero y segundo, significarán: determinación-cohesión o dispersión-derrota; y llegado el momento, seguramente, negociación desventajosa. ¡Ojo pues!

Por Francisco S. Cruz

