El PLD y el discurso

Te conozco, bacalao…

Ayer vi con estupor y cierto grado de ‘pique’ e indignación un intento de engañar nuevamente a una parte de la sociedad dominicana, y me pregunto: ¿serán tan idiotas de caer?…

He escuchado decir a periodistas de fuste que “el medio es el mensaje”, refiriéndose a que los datos que se informan tendrían tanta credibilidad como quien los informa.

En ámbitos académicos la afirmación es refutable, pero en la comunicación se puede evaluar la certeza de su alcance…

…Y ciertamente sí, algunas veces “el medio es el mensaje”… ¡Como ahora!…

El PLD reaccionó al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader con un sinnúmero de “datos”…

¿Evaluamos el medio, a ver qué tal el mensaje?

La opinión fue presentada por Juan Ariel Jiménez, joven aparentemente capaz y decente, acompañado de una camada de personas, presumiblemente peledeístas, pero desconocidos ante la opinión pública, y sin ningún tipo de influencia pasada o presente en las decisiones del partido (salvo una o dos excepciones).

Si los nuevos rostros se debieran a una renovación partidaria, fuera positivo (creo que las nuevas generaciones del PLD son las que, dentro de varios períodos, relanzarían esa organización). Sin embargo, obedecen a una estrategia para no recordar al país quiénes son los que realmente se están oponiendo al discurso del presidente: los recién expulsados del poder, y repudiados por las amplias mayorías de la Plaza de la Bandera y del país, Danilo Medina, Margarita Cedeño, Jean Alain Rodríguez y el resto del ‘combo’ neopeledeísta-danilista…

Y pregunto: ¿se puede creer en la oposición de un grupo de ‘tígueres’ que coloca caras “lindas” y “sanas” como ‘tapadero’ de muchos rostros lamentablemente infames que integraron el entramado político-empresarial más corrupto de los últimos años, y a quienes el electorado rechazó ampliamente? ¿Se puede creer en las intenciones de esa gente? ¡En lo absoluto! ¡Claro que no!

Las ejecutorias del gobierno de Luis Abinader están claras. Se ve el avance, la transparencia, la salud de la economía, el ímpetu de los sectores productivos que crean riqueza y empleos… ¡La democracia institucional!

Múltiples sectores empresariales, políticos, religiosos, sociales… reconocieron en el discurso del presidente el reflejo del ejercicio de quien lo está haciendo bien…

Como es febrero, y hay carnaval, el Comité Político del PLD intenta disfrazarse… Pero siguen siendo los mismos… No les vamos a creer. No se unten… No van…

Por Daniel Perdomo Puello

Relacionado