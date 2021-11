El PLD, sus aspirantes y lo que hay que cambiar….

Aunque ya son cinco los precandidatos peledeístas, es evidente que solo dos vienen marcando tendencia cuasi irreversible: Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. Visto así; y a menos que otro/a rompa esa tendencia de polarización de simpatías internas, el PLD debe valorar la dinámica orgánica -nacional e internacional- partidaria en la que ese partido y el que resulte su candidato, de cara al 2024, tendrá que cohesionarse para procurar la victoria electoral y volver de nuevo al poder. Y ya sabemos que eso no se logra con declaraciones, deseos, imposiciones; ni mucho menos -y aquí me refiero al exterior- complaciendo traje-ambiciones a las medidas, insistiendo en un esquema organizacional -político-electoral- obsoleto; o peor, apelando a una centralización política de campaña cuyo único “éxito” ha sido tres derrotas al hilo.

El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, ha venido, desde que asumió la posición, marcando un ritmo de trabajo encomiable y por su experiencia y manejo de los tejemanejes de la política augura que sabrá y sabe escuchar; y, sobre todo, poner bien claro que no se trata de que fulano o mengano insista en “dirigir” una ficción-demarcación que, primero, no tendría sustento político-electoral -porque cada OCLEE deslinda una demarcación política-electoral y un padrón-, y segundo, que se trata de lograr resultados y no se lograrán si siempre se hace lo mismo. De modo, que se puede tener el mejor candidato; pero sin un partido motivado, cohesionado e inspirado, más una política amplia y correcta de alianzas, difícil se corona el triunfo.

Igual, un partido que no renueva sus liderazgos esta condena a su fosilización u atomización; de manera pues, que se impone, antes de 2023, celebrar procesos eleccionarios internos en todo el organigrama del partido -nacional y de seccionales- para ejercer la democracia interna, procurar el relevo de liderazgos o, en defecto, su refrendación, y, sobre todo, organizar la casa corrigiendo entuertos, valorando sus cuadros y delegando altas responsabilidades en aquellos cuadros de trayectoria, lealtad y compromiso partidario.

Por último, el PLD debe prestar atención especial a sus estructuras o seccionales del exterior, pues podría haber -siendo conservadores-, para el 2024, mas de novecientos mil dominicanos registrados o hábiles para ejercer el sufragio desparramados en las tres circunscripciones electorales de ultramar; y ello podría implicar algo que veníamos previendo: que, en una coyuntura política-electoral específica -por ejemplo, la del 2024- las comunidades de dominicanos en el exterior decidan el futuro presidente del país. Los números van in crescendo y los partidos tradicionales o se hacen o no se dan cuenta de esa inminente realidad política-electoral.

De modo, que no se trata de decretar liderazgos, imponer criterios políticos al margen de realidades y dinámicas políticas-culturales diferentes; ni mucho menos rehuir evaluar derrotas o complacer e imponer obsoletos esquemas de dirección política-electoral, ni seguir posponiendo lo impostergable: relevo de liderazgos -vía elecciones internas-, sanear los padrones -prefiriendo los universales por seccionales u OCLEEs- e importantizar las áreas sin tomar, como parámetro, equivocado, lo demográfico-electoral, exclusivamente.

Finalmente, el PLD solo tendrá resultados electorales, en el exterior, si sabe renovarse y, como ha dicho su secretario general, “escuchar, escuchar y escuchar”; pero también, decidir y resolutar a tiempo y a partir de realidades… (¡no de ambiciones políticas-personales!).

Por Francisco S. Cruz

