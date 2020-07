El PLD sobrepasó sus expectativas

Como todo proceso de la vida, y aún más en las lides particulares, siempre hay que ir observando los acontecimientos, las circunstancias, hechos y acciones que se originan, para ver cómo podrían terminar las metas, sueños y objetivos.

Son estas observaciones que nos permiten, de una manera objetiva, tomar las decisiones que puedan variar lo que al momento se nos presenta o por lo menos luchar, para que todo lo que se avecina no tenga del todo un final fatal.

Es por ello, que aunque para muchos entendidos en materia política erróneamente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su participación en las pasadas elecciones nacionales celebradas el 5 de Julio, sin observar los acontecimientos, las circunstancias, hechos y acciones afirman que dicha organización política perdió dicha elecciones abrumadoramente en dicha fecha, caen en la falsedad.

Desde mucho antes de la división que se originó con la salida del Dr. Leonel Fernández, aun mas desde antes de su primaria interna, el PLD había perdido el favor del electorado nacional. Y los hechos y las acciones están ahí para confirmalo.

El PLD perdió el favor del electorado nacional, no por cansancio ni por mala ejecución del gobierno de Danilo, dicho sea de paso una de las mejores administraciones de gobernante alguno, ni por cualquier otra circunstancia que pudiera verse como negativa para el país. No el PLD perdió por los egos.

Los egos de su liderazgo destruyeron la posibilidad de que otro de su “fábrica de Presidente” alcanzara el poder a través de la voluntad popular. Y esto se originó en el mismo momento en que, quien a la sazón era el presidente del partido, el Dr. Leonel Fernández, piso el asfalto del Congreso Nacional, haciéndole huelga a sus propios compañeros, a su propio partido. Ese hecho, originado por una intención de modificación constitucional, viro la intensión que se tenía, hasta a mayo del 2019, de que el PLD ganaba hasta con Lalo la Pelua.

Y no se crea que es que estamos diciendo que solo Leonel fue el culpable, no, es que con ese hecho no se crea usted que si Leonel ganaba las primarias de 6 octubre Danilo, después de tanta grave error, después de tan duro golpe al partido y a su figura, después de poner al país en vilo, con huelga, caricatura de mareos y empujones frente al congreso, él iba a apoyar a Leonel, no lo crea. Los egos de los dos, tanto de Leonel como del presidente Medina, quien no freno’ a su equipo en la promoción de una intención de reelección vía una modificación constitucional que nadie quería, como quiera iban a derrumbar al PLD como lo hicieron.

Es por ello que afirmamos que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su candidato Gonzalo Castillo sobrepasaron las expectativas.

La militancia se fajo, arengó las tropas hasta el final, aun sabiendo que ya el golpe estaba dao’. Esta no desmayó en demostrar que la gran mayoría estaba decidida a echar el pleito, sin importar que muchos se sentaran ni que la ola de cambio que otro enarbolara, el cual es tema de otro costal, lo pudiera afectar ni que la familia estuviera dividida.

Hidalgo Rocha Reyes

Abogado- comunicador

Anuncios

Relacionado