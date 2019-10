Que nadie se engañe: El PLD sin Leonel, no es lo mismo, ya que se reducen sus posibilidades electorales.

En la entrega anterior había establecido que unas elecciones presidenciales no se ganan comoquiera, como erróneamente han planteado algunos seguidores de Danilo Medina/Gonzalo Castillo.

Como es bien sabido por la opinión pública, el Partido de la Liberación Dominicana, después de la celebración de sus primarias el pasado día 6, está siendo estremecido por una profunda crisis política que lo ha divido, algo que muchos observadores nunca habían contemplado, ni mucho menos la misma opinión pública, dada la capacidad que había mostrado dicha organización para encarar y resolver las discrepancias políticas en las que se había envuelto en varias ocasiones.

El expresidente Leonel Fernández ha tomado sus maletas y ha creado tienda aparte, al considerar que tiene un liderazgo nacional y unos seguidores que sin él no están “guarecidos políticamente”. Sin embargo, somos muchos los que en estos momentos nos hemos preguntado si el PLD es capaz de poder ganar las próximas elecciones presidenciales, congresionales y municipales sin la presencia del doctor Leonel Fernández y sus seguidores dentro y fuera de dicha organización.

Para nadie es un secreto que en las actividades políticas, de cara a unas elecciones electorales, la suma y la multiplicación son condiciones sine qua non, determinantes y decisivas para poder ganarlas, contrario ocurre con la resta y la división que terminan provocando la derrota.

Leonel Fernández y sus seguidores han decidido abandonar al PLD y formar tienda aparte, lo que constituye la primera, seria y profunda división partidaria, lo que constituye un duro golpe para las aspiraciones de dicha organización, tanto para el presente inmediato como para su futuro político.

Que nadie nos venga con rodeos baladíes: el doctor Leonel Fernández, quiérase o no o independientemente de que estemos o no de acuerdo con él, es un líder político dentro y fuera del PLD, una personalidad que tiene un significativo arrastre entre los votantes del propio PLD y entre los votantes no peledeístas que son muchos.. O sea, el PLD no es lo mismo sin Leonel Fernández. No en vano algunos dirigentes y miembros del PLD habían expresado que no se debía permitir que una crisis en el principal partido político que está en el poder afecte la vida del país y se convierta en una crisis nacional.

Ya el expresidente había anunciado que tomaría una decisión con respecto a su situación dentro del PLD .

Con la salida de Leonel del PLD se han formado tres grandes bloques electorales, encabezados por Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández, en la que al parecer, al decir de algunos observadores, provocaría una segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales.

Para nadie es un secreto que la división del PLD a quien más favorece es al Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader en sus aspiraciones presidenciales.

