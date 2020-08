El PLD se va, pero antes, pedir perdón al país

El PLD se va, sí se va con orgullo de perdedor demócrata, por que la democracia triunfó, ganaron los contrarios, la realidad lo permitió así, ya faltan seis días, por fín volveremos a la oposición como en el 2000 y regresamos en 2004, lo admitimos y reconocemos nuestros errores, ¿Cuales? el grupismo planificado desde 1997, cuando Danilo Medina quiso formar su estructura dentro del pld, sí es verdad, esa es la génesis, luego nos ganamos el mote de “Comesolos” algo que nos dio en la madre unido al maltrato a los reformistas y en consecuencias salir del Poder en el dos mil para así volver en el 2004.

Ya en el Poder ahí vuelven los errores, nos parecieron deliciosos y caímos en ello nueva vez ¡Que pena! no lo advertimos, jamás los advertimos, eso es una desgracia, Danilo empezó a comerle los caramelos a Leonel desde el momento en que nueva vez con su varita mágica inició con su estructura a dominar lo Comité de bases, intermedios y, hasta tener gran incidencia en el Comité Central y parte del Comité Político.

Continuó agudizando e incluso en el gobierno esa lucha al llegar nueva vez al Poder, ya que todos los puestos de importancia en el Estado fueron asignado al sector Danilo, pero a Leonel se lo advirtieron gentes a su alrededor y no puso las cosas en su lugar; fue permisivo, pero sus seguidores formaron el movimiento cívico con Leonel y empezaron a contrarrestar a Danilo desde el Poder y no le permitieron llegar en 2008, ahí nace su rabia, persevero y lo logró lleno de odio y resentimiento “Craso Error”.

Demostró su odio e inquina política hacia Leonel e incluso cuantas cosas digo que no debió decir y el pueblo le sacó más facturas que “El maletín que tenía el Gallego” y, hoy están los resultados, por la traída de Quirino que era innecesario, por la persecución a las gentes de Leonel, por el caso Odebrecht, en fin todos los escándalos de corrupción y más el detonante, aspirar tras bastidores a un tercer mandato, que trajo la imposición de un candidato y la salida de Leonel Fernández del PLD, eso si que fue el preludio para una derrota anunciada.

¡Cuantos errores! los admitimos, no podemos ser mezquinos, es la realidad palpable, el pueblo que no es tonto lo sabe más aún y no nos debemos llamar a engaños nosotros mismos, para poder recomponerse debemos admitir y aprender de nuestros propios errores de lo contrario en seis días afuera estaremos y afueras en el 2024 nos quedaremos.

Ahora bien, si miramos hacia atrás con espíritu objetivo, sea usted el jurado. El PLD sigue siendo lo más honesto y capaz del país. No importa el esfuerzo que hagan los adversarios para destruirlo, el pueblo valora la mejor OBRA de Gobierno realizando en el país, por partido algunos. Esa votación es del peor momento de la historia del partido. La superaremos por el bien del pueblo.

El PLD les esperan momentos difíciles, los vaticinios son que habrá persecución inmerecida, otras con razones más que justificadas y que haremos, quedarnos de brazos cruzados, claro que nó, hay que seguir luchando y vender sus buenas obras, admitir los errores, hacer un proceso. de evaluación e incluso pedir perdón al país, a la base e ir a la tumba del profesor Juan Bosch y pedir perdón.

Más que pedir perdón ante el pueblo, a reorganizar el partido, a dar paso a una nueva generación con ideas, y una visión más allá de quienes ya iniciaron su mandato.

Por Leandro Ortiz de la Rosa.

