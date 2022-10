Pasada la Consulta Ciudadana celebrada este pasado domingo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) donde, independientemente de su resultado donde salió ganador el alcalde de Santiago Abel Martínez, con un amplio margen sobre los demás aspirantes, hubo un gran ganador y lo fue la propia organización política.

El PLD se la jugó ante su base y simpatizantes al montar una consulta de aspirante a la presidencia que ha despertado en el electorado nacional la visión y el interés de que realmente solo existe un partido institucionalmente formado, donde la finalidad primordial no es solo la parte electoral y el alcance del poder por el poder, sino la existencia misma de esa organización política como aporte a la democracia partidaria del país.

La votación en esta consulta ciudadana, celebrada en todo el territorio nacional, fue un proceso democrático y participativo nunca visto y que ha traído como consecuencia la motivación de los pledeistas para levantar con orgullo su bandera. Y no es para menos, ya que el país necesita organizaciones políticas solidas sustentada en la institucionalidad y no organizaciones políticas que solo existen para periodos electorales.

El PLD se la jugó y gano con esta Consulta Ciudadana, donde no hubo montada ninguna seguridad en ningún recinto electoral, ni de la Junta ni del partido, pero mucho menos de las partes o equipos de los aspirantes. Toda la militancia fue juez y parte. No hubo malo entendidos. Cívicamente el que fue a ejercer el voto lo hizo por convicción, y eso, junto a la gran votación presentada, le ha valido a la organización la levantar con orgullo la moral por hacer lo que otros no se han ni se atreverán hacer, poner a su base a elegir democráticamente.

Falta caminos por recorrer, pero cuando se empieza con buen pie, se hace más corta la distancia. Y el PLD acaba de empezar muy bien eligiendo un buen candidato. El PLD empezó bien demostrando unidad partidaria. El PLD empezó bien demostrando institucionalidad partidaria. Solo hace falta trabajo continuo sobre el camino, y veremos.

Por Hidalgo Rocha Reyes

El autor es abogado/Comunicador

Relacionado