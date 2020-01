El PLD Que Quiso Prohijar Bosch y el PLD de Ahora

Máximo Sánchez en este mismo periódico digital, es decir, en El Nuevo Diario digital, el día 4 de enero, escribe un artículo titulado: La familia de la cúpula en el PLD. En ese artículo, entre otras muchas verdades, dice: Los pucheros que hacen algunos dirigentes del partido gobernante, ante la repartición de las vacantes dejadas en el CP por los seguidores del Ex presidente Fernández, tienen su explicación; nunca antes en la historia política del país, hubo tantos privilegios para una casta de dirigentes, como los que existen en ese organismo.

Nadie que vive en este país puede ignorar esa realidad, si no es un enajenado mental; no hay manera de justificar tantos préstamos y de te tener un presupuesto nacional tan abultado, mientras los ingresos de la gran mayoría de los dominicanos son tan exiguos que no les dan para cubrir su alimentación, si no es privilegiando a los funcionarios de la cohorte de áulicos y a algunos de los suplidores del gobierno (mientras para otros -aparentemente- está la mora por parte del gobierno).

Otras de las verdades que dice el citado autor del artículo es: Contadas son las excepciones, tanto en el CP, como en el Comité Central de los dirigentes del PLD que no se han contaminado con las diferentes prácticas de corrupción dentro del Estado; estas altas instancias partidarias han dejado de tener importancia política, para pasar a ser posiciones potenciales de negocios en los estamentos del gobierno. Debo decir que es tan grande su acierto, pues llega a decir: Los doctores José Joaquín Bidó Medina y Ramón Andrés Blanco Fernández, encabezan el breve listado de personas que han conservado su honestidad en las diferentes funciones que se le han confiado dentro del Estado.

El Dr. José Joaquín Bidó Medina fue rector de la UASD, habiendo sido elegido casi por consenso, después la Universidad del Estado haber tenido serias dificultades para elegir entre otros que habían participado en los claustros para elegir autoridades en febrero de 1981. Manejó La Academia con mucha mesura y pulcritud. Tanto él, como Blanco Fernández, han sido dos hombres muy íntegros.

Hasta hace poco tiempo el sueldo de jubilación del ex rector Bidó Medina era muy bajo, si se le comparaba con el de otros ex rectores. Es posible que siga devengando un sueldo bajo en su condición de ex rector jubilado. Es difícil encontrar muchos otros dirigentes o cuadros importantes del PLD, por lo menos al día de hoy, que puedan exhibir la pulcritud en el manejo de los asuntos públicos como esas dos personas.

Blanco Fernández es del tipo de personas que llama al pan pan y al vino vino, siempre ha creído en un mejor destino para el pueblo dominicano, hasta donde el autor ha podido conocerlo; no ha creído en la enajenación del patrimonio del Estado dominicano y nunca ha creído en el imperialismo y en la enajenación de la soberanía del Estado dominicano. Es el Blanco Fernández que conocemos.

Lo que Sánchez llama la cúpula del PLD en el poder, la considera como una familia que maneja a su antojo la estructura jurídica de la formación social dominicana, con la finalidad de que aprueben decretos que vayan en beneficios de ellos (los funcionarios que constituyen lo que Sánchez llama ”La Familia”), los familiares y las personas allegadas (amigas) a esos funcionarios. Ahora bien, la ”cúpula” o la “familia”, además, se reparte favores desde sus posiciones (las que ocupan sus integrantes) entre sus integrantes, los cuales no tienen que ver con las atribuciones o con roles del presidente o no necesariamente son del conocimiento del presidente. Además, según Sánchez, se reparten (los integrantes de la cúpula) posiciones y contratos dentro de sus dependencias.

En el credo católico o cristiano en general a esto se le llamaría un pecado mortal o hasta capital, pero no se le llamaría pecado venial. La descomposición moral en el Partido de la Liberación Dominicana es tan grande que se podría comparar a la patología de un paciente de cáncer que ha hecho una metástasis múltiple. Esta no fue la aspiración de Juan Bosch, sino todo lo contrario a los que han hecho los depredadores del Estado, a lo que se agrega que también han sido depredadores de los recursos naturales no renovables y nada de interés se percibe en ellos de enfrentar el cambio climático.

Esos funcionarios, incluyendo al ciudadano presidente, promueven inversiones sin criterios de planificación, pasando por alto el costo social de oportunidad, pues el modelo neoliberal vigente desde hace tres y medias décadas les impide planificar. Sobrevaluar obras, prevaricación, conculcar derechos a los trabajadores, inequidad, salarios más bajos para las mujeres con respecto a los hombres, no prevenir los feminicidios, el dolo con las AFP y las ARS y la represión a los reclamos de los trabajadores, eso sí es lo que propicia el modelo neoliberal. Además ese modelo permite los depósitos de dinero en nichos de los paraísos fiscales, aunque se quiera cascarear una supuesta lucha contra la corrupción.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

