El PLD no se va de SDN, Carlos Guzmán gana la Alcaldía

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se impuso nuevamente en la Alcaldía del municipio Santo Domingo Norte, tras la victoria este domingo de su candidato, el diputado Carlos Guzmán con el 53.47 % de los votos.

Con 566 de 570 colegios computados (99.3 %), el también miembro del Comité Central del partido oficialista obtuvo la victoria tras conseguir vencer a su contrincante más cercano, Francisco Fernández, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien quedó en el segundo lugar con el 38.7 % del escrutinio.

En la contienda electoral, Guzmán se enfrentó también a Julio Encarnación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que obtuvo el 3.44 % del escrutinio; a Ulises Días, del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), con un 1.35 % de los votos; y demás partidos minoritarios que no alcanzaron más de un 1 % de la preferencia.

En las turbulentas primarias del pasado 6 de octubre, el legislador obtuvo la candidatura a la alcaldía por el PLD tras conseguir el 48.11% de los votos, frente al 40.85% del actual titular del cabildo, René Polanco, también del bando morado.

Durante la campaña electoral, Guzmán sostuvo que una gestión suya descansaría en tres pilares: la limpieza, la seguridad y organización. También abarcaría la movilidad; la trasparencia; la participación ciudadana utilizando la tecnología, en favor de su municipio.

De Villa Tapia a la capital

Carlos Marién Elías Guzmán nació el 6 de agosto de 1977 en Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal. Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Formó parte de Vanguardia Estudiantil en 1997, en 1998 de la Secretaría de Juventud del PLD.

Cuando el expresidente Leonel Fernández anunció su salida del partido de gobierno el año pasado, Guzmán, un seguidor de la corriente del exmandatario, anunció que no abandonaría el bando morado para pasar al partido Fuerza del Pueblo, dirigido actualmente por Fernández.

“Yo me quedo en mi partido, el PLD. En ese partido he hecho todo mi trabajo. Me hizo diputado en el 2010 y me hizo diputado en el 2016”, dijo Guzmán en aquella ocasión.

Siendo diputado en el periodo 2010-2016 y en el actual, que concluye este año, al legislador le ha correspondido presidir varias comisiones en la Cámara Baja: la Ley de Responsabilidad Paterna y la que crearía el Colegio Dominicano de Profesionales del Diseño, así como el proyecto que solicita al poder Ejecutivo una extensión de la UASD en Santo Domingo Norte.

En 2013, Guzmán creó la Fundación Compromiso Siglo XXI (Fundacosi XXI) que mantiene en marcha la Unidad de Atención Primaria (UNAP) en el distrito municipal Guaricano, ofreciendo diariamente servicios médicos a cientos de pacientes.

Asimismo, ha habilitado los Institutos Tecnológicos Siglo XXI que operan en Vista Bella, San Felipe de Villa Mella, Santa Cruz de Villa Mella y Guaricano.

El congresista está casado con Perla Moreno Betances y tiene varios hijos.

