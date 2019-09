El PLD jugando a perder…

“Del Presente al Futuro”

«««Los peledeístas de la cúpula están borrachos y cansados del Poder»»».

Le estamos poniendo las comillas tres veces al párrafo anterior, porque ya esto lo han dicho y escrito tantas personas y tantas veces, que aunque no es la norma encerrar una frase, una palabra u oración dicha por otros más de una vez con la misma resaltación, aquí vale esa excepción, ya que la cito yo ahora, convirtiéndola en la enésima vez.

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se están dando situaciones que dejan perplejo hasta al más incrédulo y sectario de los dominicanos, independientemente de su credo religioso o de la parcela política donde milite o simpatice la persona.

Así mismo como acabo de escribir. Todo comenzó a verse con meridiana claridad desde el año 2011, haciendo la observación, que las cosas se venían deteriorando en la disciplina de la casa de los hijos del Profesor Juan Bosch, desde mucho antes al mencionado año 2011, lo que sucedía era, que el asunto estaba como candelita en basurero; quemando por abajo.

Porque no es un secreto para nadie que esté mínimamente informado de las situaciones políticas del país en los últimos 24 años, que estos choques en el partido morado se iniciaron desde agosto del año 1996, es decir, cuando llegan a la administración del Estado por primera vez, con Danilo Medina como el todopoderoso Secretario de Estado de la Presidencia, con casi el total del poder Estatal delegado en él por el presidente Leonel Fernández, lo que le facilitó a Danilo, armar su grupo o corriente política hasta el día de hoy.

Entonces, en el PLD tuvieron su primer escenario de enfrentamientos sectoriales públicamente desde el Poder, en el año 1999, para las elecciones del 2000. Ahí se vivió el choque original o inédito con experiencia real en el erario, donde los actores principales fueron Danilo Medina y Jaime David Fernández Mirabal.

El que salió derrotado y desde ese hecho y fecha, nunca ha podido levantar cabeza hasta el día de hoy, fue y es, el ex Vicepresidente, el señor Jaime David.

En el año 2011, un período pre electoral, fue el inicio de lo que hoy es un canal, sí, cuando para esas elecciones, después del Comité Central aprobar sus aspiraciones, se forzó ilegal e injustamente la renuncia de la precandidata a la presidencia del país por el PLD, la de Margarita Cedeño de Fernández, y lo anunció un 25 de abril, a la sazón del tema, en ese tiempo, la Primera Dama y la figura más popular del gobierno, después de Leonel.

Pero todo siguió su agitado curso, el mundo no se iba a acabar, ni va a hacerlo por ahora, han pasado cosas peores antes y después de esa renuncia de doña Margarita Cedeño.

Incluso, el rumbo que tomó el PLD después del año 2004, convirtiéndose en una maquinaria electoral exitosa frente al pasado de una institución política de cuadros, disciplinada y bien organizada, lo que se formaliza legalmente con su VIII Congreso en el año 2013, el cual titularon; Comandante Norge Botello, donde se abrió el Partido a que al que le interesaba adquiriera la membresía sin ningún tipo de restricciones, solamente tener su cédula de dominicano y ser mayor de edad.

Luego, el PLD siguiendo en el poder, ahora con otra administración (año 2012), iniciando ese nuevo mandato se observaron los ataques directos hacia Leonel Fernández, desde el mismo centro de su Partido y desde el propio gobierno, al que sin dudas fue Leonel, el principal responsable y que «trabajó más que cuando él (Leonel), fue candidato presidencial para que Danilo Medina ganara» (eso lo dijo el mismo Presidente Medina).

Y esos ataques prosiguieron, llegaron hasta a los insultos con Leonel, siendo su punto más alto, con lo insólito del Quirinaso frente al presidente del PLD y expresidente de la República por tres ocasiones; con todo y estando su partido gobernando. Esto solo se explica si únicamente existe un apoyo de primer nivel o muy cercano al mismo para tal irrespeto de un ex convicto hacia una figura de las dimensiones del doctor Fernández.

Esto no se queda ahí, siguen las cosas irracionales y con cizañas entre muchos peledeístas en sus máximas jerarquías dirigenciales frente a Leonel, por lo cual aparentan cansados de gobernar si por sus acciones los juzgamos con el precandidato más popular en la actual coyuntura para elegir su candidato oficial. Y eso, que los mismos que hoy se agrupan para enfrentar al doctor Fernández, todos fueron los más beneficiados, mejor tratados y muy bien distinguidos por Leonel. Obviamente, debe existir alguna excepción.

En este resquebrajamiento del PLD siguen las cosas inexplicables entre los que aparentan cansados de gobernar, y desde un organismo con tan mala imagen frente al pueblo como la tiene el Comité Político (CP), hacen el ridículo de cara al país, de no respetar ni sus propios acuerdos, con el agravante de haberse beneficiado de la primera parte y la principal del citado acuerdo público de 15 puntos.

Todas estas situaciones llegaron al extremo de llevar al presidente del PLD, a Leonel Fernández, a ir hasta el Congreso Nacional proclamado que se respetara la Constitución, y hasta fuerzas externas tuvieron participación en el tema, tal cual un pitcher cerrador de un juego de pelota al estilo Mariano Rivera en sus mejores años. Fueron tres las opiniones externas; las de dos congresistas y la del Secretario de Estado de USA, Michael “Mike” Pompeo.

Entonces, ahora el árbitro por excelencia para servir de equilibrio entre los peledeístas precandidatos, independientemente de su simpatía, está públicamente tendenciado, y de paso, expone a una mayoría del CP a un escenario que puede ser su derecho, pero es penoso, patético, porque quien pretende dirigir y que lo respeten, debe primero respetarse.

Así no, los dirigentes medios y las estructuras de ese partido no se merecen tales actitudes de quienes los dirigen o pretenden hacerlo, aunque ustedes den a demostrar que ya el gobernar los tiene cansados, por tanto, háganse el haraquiri político ustedes mismos, pero no se lo hagan a la «Obra Cumbre» de Juan Bosch, al PLD, vuelvo a repetir, no les hagan esa vaina, recuperen ustedes lo que han perdido.

El partido de gobierno está jugando una pelota muy caliente, que lo puede llevar incluso, hasta a perder el control de la administración pública, mientras irónicamente el pueblo mayoritariamente queriendo que se quede en el control del Estado.

Es que son tan evidentes las actitudes en muchos dirigentes de las altas instancias moradas, que teniendo un aspirante presidencial con la popularidad suficiente para ganar en primera vuelta si van unidos, con experiencia y es la figura política en el ámbito nacional y regional de mayor liderazgo, entonces quieren realizar una jugada con malas artes políticas que saque a este hombre (a Leonel Fernández) de la pelea electoral.

Esto es parecido a una jugada de ajedrez, no se expone al Rey a pelear con los Peones, por la insensatez de pensar que Don dinero no tiene límites y lo puede todo, sabiendo ustedes, que la mayor fuerza y que quien delega el verdadero poder, de donde dimana siempre, es del pueblo.

Pero vetustos peledeístas, van a terminar a lo inverso de cómo iniciaron? Acaso no saben perfectamente y con los estudios de marketing electoral en sus manos, que son recientes, fresquecitos, que existe un precandidato confiable y probado en su partido que les lleva a todos los demás y a su delfín, no un; 10; 20; 30; 40 ó 50 puntos, son más de 60%?

Y aun así pretenden seguir, solo por contar con abundante efectivo, queriendo desconocer, que frente al potencial candidato de la oposición, Luis Abinader, el pupilo de ustedes, su delfín y el PLD, no tienen chance de ganar.

Cuantas barbaridades, ¡De por Dios!

Autor: José Núñez

@josenunez00

Anuncios

Relacionado