EL PLD: De la moralidad a la lumpemburguesía

La veracidad del discurso de prácticamente todo el litoral de oposición al PLD debe ser comprobada con los hechos, quien escribe ha dicho en diferentes artículos que ha escrito que la gran corrupción que tenemos es un mal sistémico, provocado por el modelo neoliberal de capitalismo salvaje que tenemos hace 36 años aproximadamente. Es la hegemonía del capital financiero la que genera esa gran corrupción, si no se acaba con esa hegemonía no se va a enfrentar la gran corrupción que tenemos y esos lo saben muchos médicos sin ser científicos sociales, porque hace tiempo que con en el ejercicio de la medicina han hecho conciencia de la mafia que representa el capital financiero.

Naturalmente, algunos médicos han hecho su agosto con la medicina privada y carentes de sensibilidad social se han olvidado hasta del juramento hipocrático. Abinader y Eduardo Estrella, junto a otros que son sus acólitos han empeñado sus palabras, ahora hay que demostrarlo con los hechos y eso esperamos muchos dominicanos.

De la corrupción y de la privatización de las empresas públicas o del Estado en los gobiernos del PLD estamos hastiados y cansados, pero el presidente de La República es un empresario y aunque el crea en la moral la situación resulta difícil. En nuestro país no solo son corruptos los funcionarios del Estado, aquí también son corruptos los empresarios que entran en connivencia con funcionarios para evadir impuestos, los casos los hay. Esperamos muchos dominicanos que el gobierno del PRM -como ha prometido- pueda demostrar lo que ha predicado, para ver si hay un alivio, pero sin enfrentar al capital financiero es muy poco lo que haría un gobierno de ese partido. Es en la hegemonía del capital financiero que reside el gran malestar que tenemos con ese modelo de capitalismo salvaje, cimentado en el modelo neoliberal.

Si no detenemos a analizar como eclosionó el neoliberalismo, el cual apareció con la negociación de la deuda externa por el gobierno de Jorge Blanco, a raíz de la crisis petrolera, cuando todos los países subdesarrollados no exportadores de petróleo se endeudaron por aproximadamente 190,000 millones de dólares hacia 1980, parecería que tenemos hoy día una perplejidad sociológica. Sin embargo, esa realidad puede ser cambiada destruyendo el modelo neoliberal, afectando los intereses del capital financiero.

Si no detenemos a pensar en lo que fue el PLD y lo que es hoy día, lo que fue o pretendió ser es la antípoda de lo que es hoy día. Hay quienes hablando de política dicen que el poder es para usarlo, lo que quieren decir los que así se expresan es que hay que beneficiarse del poder, esa parece ser la “mística” que apareció para quedarse en ese partido a raíz de que le robaran el triunfo en el 1990. Según parece, los arquitectos principales en el diseño de esa obra fueron Miguel Cocco Guerrero y Danilo Medina.

Fueron ellos los que propiciaron la alianza con los reformistas, a través de conversaciones con Guaroa Liranzo en la coyuntura electoral de 1996, confesado por Danilo Medina en los medios, para poder evitar que la candidatura de Peña Gómez ganara. Así la candidatura de Leonel Fernández pudo ganar con los votos reformistas, pero a qué precio, porque todo el lastre del lastre del gangsterismo político reformista lo arrastró el PLD. Esto quedó evidenciado en lo del asalto a la Liga Municipal Dominicana por las autoridades policiales en el primer gobierno de Leonel. Eso se hizo con la finalidad de impedir que el PRD impusiera un director o presidente de esa entidad, el PLD apoyó Amable Aristy Castro, según tengo entendido. La manera como se tendió ese cerco policial me indignó tanto, al igual que la forma como aparentemente asesinaron al general retirado Luis Santiago Pérez, según el rumor un grupo de lúmpems borrachos vinculados al PLD lo asesinó a martillazos.

¿De qué sirvieron los dos álbumes de la Corrupción? Para nada, porque nada quedó de la mística moralista, nada quedó de la decencia bochista en el PLD, todo se esfumó, como el vapor de agua que se lleva el viento antes de que se condense, ya sea este una brisa, un terral o un mistral. Todo ese discurso moral fue enterrado, los discursos del maestro de nada valieron, para nada sirvió su legado, el que dejó con su conducta desde el golpe de Estado, cuando los intereses materiales de él no los colocó por encima del interés general del pueblo dominicano. Bosch fue ícono de la honestidad y de la decencia, por eso no conciliaba con los intereses de que quienes querían enriquecerse a costa del Estado y con quienes querían mancillar la soberanía del pueblo dominicano. ¿Qué pasó en el PLD para que se negara la mística del gran maestro y líder de ese partido, quien tanto tesón puso en esa obra?

Según el punto de vista del autor, todo comenzó con las expectativas de triunfo del PLD que se dieron en la coyuntura de las elecciones de 1990 y teniendo Bosch un comienzo de alzheimer, aunque no muy manifiesto, ya que algunos peledeistas comenzaron a pensar en su movilidad social vertical ascendente, valiéndose de sus ingenios algunos de ellos crearon empresas y otros comenzarían a vincularse a algunos negocios de mercancías importadas. En este último caso, es muy probable que algunos peledeistas estuvieran haciendo negocios con algunos productos farmacéuticos, para esa época. Harían su peculio algunos de ellos, vendiendo el PPG y el Interferón. Es muy probable que enriqueciéndose fueran perdiendo la mística de la moral bochista.

Para ese tiempo, cuando todavía no había caído la URSS, aunque faltaría poco para su caída, los cubanos no vendían esos productos tan caros. El lastre más grande de corrupción en los gobiernos del PLD se dio en los gobiernos presididos por Danilo Medina, pero el proceso de privatización de las empresas del Estado es la peor mácula del primer gobierno de Leonel, ya que sólo supo traer malestar al país, sobre todo las privatizaciones del CEA y la CDE, aunque el Estado no debió ser enajenado de ninguna de sus empresas.

Muchos peledeistas han ingresado a una lumpemburguesía con el saqueo del Estado, convirtiéndose algunos de ellos en multimillonarios, también los hay en otros partidos que se han valido de los recursos del Estado.

Por Francisco Rafael Guzmán F.