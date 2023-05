El PLD apuntando con carabinas vacías

En el día de hoy hablaremos sobre los acontecimientos producidos por las declaraciones del expresidente Danilo Medina y del candidato Abel Martínez. Vamos a referirnos sobre esto porque en el pasado fuimos testigos presenciales de una situación parecida, todos debemos saber que así como el mundo gira, también rota, ó sea lo que en la vida y más en la política sucede hoy, siempre vuelve y acontece.

Resulta que, en el año 1995, el PRSC tenía como candidato presidencial al Lic. Jacinto Peynado, un hombre bueno y trabajador que fue elegido candidato presidencial en unas primarías, este candidato se dedicó a recorrer el país con un grupo de personas enarbolando los símbolos y colores de PRSC, su candidatura tuvo muchos tropiezos, desde enfrentamientos con personas cercanas a su líder Dr. Joaquín Balaguer, así como una estrategia que no prendió ante el electorado nacional.

En ese momento las encuestas le daban una preferencia de 21%, y los conflictos y atropellos generados en la campaña lo llevaron a obtener en las elecciones un 14%, donde ese 7 %, que no votó por él, tenía simpatía por otro candidato que las encuestas decían que tenía más posibilidades de competir por la Presidencia de la República en el 1996, después fue elegido como candidato el Ing. Eduardo Estrella, fue elegido candidato en unas primarias, elección que generó mucha simpatía, se observaba muchos adeptos hacia ese candidato, las encuestas de ese momento le otorgaban más de un 20%, pero el resultado de la campaña y los errores que se cometieron, le permitieron sacar un 8%, de la votación nacional, ó sea algo, más de un 10%, de la intención de votos que tenía votó por otro candidato. No valieron las recomendaciones que se les hicieron a estos candidatos, insistieron en su decisión y al final perdieron y el partido también. Eso mismo está pasando con el candidato del PLD Abel Martínez, las tendencias señalan que lo mismo le pasará a él, la presencia de Danilo Medina en la campaña es solo para tratar de agrupar la mayor cantidad de gente en su entorno, para en una eventual segunda vuelta el sacar capital político.

Hacemos este relato, por la situación que atraviesa el PLD y su candidato, Abel Martínez, esta situación es similar a los que le pasó al PRSC y que ellos no han observado, un partido atravesando una situación difícil, su dirigencia principal sometida por actos de corrupción, su dirigencia media desconcertada y confusa y, su dirigencia de base sin rumbo y sin motivación. Estas características nos hacen predecir lo que pasará ahora en el PLD y su candidato, así como cuando Jacinto Peynado y Eduardo Estrella, esa porción de dirigentes y militantes del PLD, que según el mismo Danilo Medina, anunció al país que más de un 35%, de los dirigentes y militantes del PLD de ahora van a votar por Leonel Fernández.

Con estas declaraciones dadas por el candidato Abel Martínez y Danilo Medina, sobre la intención de ellos seguir hasta el final solo en las elecciones municipales y congresuales, no es más que pedirle un suicidio a esa dirigencia, hasta donde entendemos si somos realistas un 17%, nunca será más que 35%, lo que significa que el PLD de Abel y Danilo serán barridos en todas las posiciones a elegir en el 2024, esas declaraciones son una irresponsabilidad de ellos, pedirle a sus dirigentes que participen de una campaña, inviertan sus recursos, su tiempo, su esfuerzo a sabiendas que van a perder, eso es no ser serio.

Ellos saben que con esa actitud no van a ganar un solo ayuntamiento en el país y, de lo 50 diputados que tienen hoy, ese número se verá reducido a no más de 10 diputados a nivel nacional, de los senadores actuales todos perderán en este momento su candidatura, por eso lo prudente y lo razonable es buscar ayuda, sé que al día de hoy los dirigentes que los escucharon hablar de esa forma están pensado en radicalizarse más, ese 35%, que está hoy en el PLD y que piensa votar por Leonel Fernández, va a aumentar en número y acciones, todo porque nadie trabaja en política para estar cansado, un amigo me dijo una vez, que nadie tenía derecho a suicidarse, ahora verán en la medida que avanza la campaña como el candidato del PLD se irá quedando solo, no verán esas figuras importantes del PLD, realizando tareas políticas, se lo digo porque eso le pasó a Jacinto Peynado y Eduardo Estrella, no veo porqué, luego de esa confesión de Danilo Medina, exista alguien que se vaya a suicidar, no puede la actitud suicida apoderarse de los que hoy están en la oposición, por el compromiso de acciones en justicia de una persona.

Reflexionar es de sabios, la terquedad es de ignorantes y el suicidio es de cobardes, están advertidos para que mañana no lloren como mujeres, lo que debieron defender como hombres.

POR DOMINGO PLÁCIDO

