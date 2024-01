El plan piloto de la reducción de la jornada laboral es ¿una medida económicamente oportuna o políticamente conveniente…?

A nivel mundial, la jornada laboral reducida ha sido, desde hace años, el epicentro de múltiples debates y trabajos de investigación que intentan indagar si su reducción se traduciría en mayor productividad o, si por el contrario, los análisis sobre el tema no arrojan resultados concluyentes. Algunos afirman que una jornada laboral reducida ofrecería a las empresas trabajadores más motivados y, por lo tanto, más eficientes, sin embargo, otros sostienen que esa motivación no es tal y que lo que esto implica es un costo adicional para las empresas, posibles ajustes que incluirían la disminución del personal y una desmotivación a la inversión extranjera, entre otros muchos aspectos.

En nuestro país, el Ministerio de Trabajo ha propuesto un Plan Piloto Voluntario de Semana Laboral Reducida, el cual pretende reducir la jornada bruscamente de 44 a 36 horas por semana y sin ningún escalonamiento, alegando supuestos beneficios tanto para los trabajadores como para las empresas participantes y por ende para la sociedad en general. Este plan que se implementara el próximo 1 de febrero con la participación de algunas empresas, contempla que los trabajadores recibirán el 100 % de su salario, con reducción de un 20 % de su jornada y con el supuesto mantenimiento del 100 % de la productividad. Los resultados de este plan piloto previsto para durar 6 meses estarán a cargo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) tomando en cuenta la salud y bienestar del trabajador, la conciliación entre la vida laboral y familiar, el absentismo laboral y la contribución al medioambiente.

Sobre estos aspectos nos vamos a referir primeramente al periodo de evaluación del plan, consideramos que 6 meses es un corto periodo para el análisis de todas las variables envueltas en este complejo proceso, en segundo lugar y no menos importante es que dicho plan no contempla la medición del impacto económico para el país, ni contempla evaluar los aspectos que podrían afectar al sector empresarial y al sector servicios, según está planteado en los señalamientos de la implementación del plan. Luego de esta aclaración pasaremos a referirnos a los aspectos que serían evaluados. En lo relativo al punto de la conciliación laboral y familiar, entendemos que para que eso suceda se tendría que reducir por igual las tandas de clases de niños y jóvenes de 5 días a 4 días a la semana, porque de lo contrario no cabe la conciliación precitada, en cuanto al absentismo laboral hasta el momento no hay argumentos que puedan probar esa hipótesis, lo que realmente provoca el absentismo tienen origen en la Insatisfacción laboral en cuanto al salario devengado y en la falta de motivación, otras causas son las malas condiciones y los riesgos laborales, entre otros.

El otro tema señalado es la contribución que esta medida haría a la protección del medio ambiente, si bien es cierto que, al reducir la jornada laboral se reducen los desplazamientos al lugar de trabajo y esto provoca un efecto directamente proporcional en la emisión de CO2 a la atmosfera, no obstante, este efecto favorable queda contrarrestado por el hecho de que las empresas para cubrir la semana de lunes a viernes y mantener el ritmo de producción establecerán una jornada de trabajo de carácter rotatorio. Para la protección del medio ambiente lo procedente es incrementar la eficiencia operativa al incorporar procesos de automatización y mejorías en los procedimientos. En general podemos ver con respecto a las hipótesis planteadas sobre los aspectos positivos de esta medida que hasta el momento no existen evidencias para sustentarlas como concluyentes. Las medidas de flexibilización laboral no resuelven el problema, ya que no se trata solamente de mejorar la calidad de vida empleado, sin de ponderarlo en el contexto económico en el que nos encontramos y analizarlo respecto a las dependencias en términos de los mercados que tenemos.

Un aspecto que se debe ser contemplado y analizado plenamente es el tipo de economía de nuestro país, la cual es una economía de servicios que depende principalmente del turismo, construcción, zonas francas y telecomunicaciones y la pregunta que nos surge ¿es esta decisión un incentivo para atraer inversionistas hacia esos sectores y por igual lograr que permanezcan? Es de orden entender que la capacidad productiva de las empresas industriales del sector Zonas Francas está supeditada a las capacidades instaladas de sus líneas de producción y al flujo constante de sus procesos y que esta medida podría disminuir la competitividad de los bienes y servicios sobre todo en el caso de operaciones de exportación. Es evidente que esta iniciativa representa un alto riesgo para el país al desincentivar a los inversionistas y un alto riesgo por igual a las empresas del sector de zonas francas y para el sector industrial nacional en general en el entendido que tendrían que incrementar su plantilla entre un 15 y un 20% para mantener los niveles de producción ante un nuevo limite de 36 hora semanales, así como implica un incremento de las contribuciones de seguridad, social, así como aumento en el costo de la prima vacacional y en los salarios extras y de compensación.

Nuestro país posee una histórica presencia de capitales extranjeros, que se consolidó a partir de la segunda mitad de los años noventa cuando los flujos de inversión extranjera directa se incrementaron de manera significativa y se convirtieron en piedra angular de nuestra inserción internacional. Más aún, República Dominicana se consolidó como principal receptor de Inversionistas en el Caribe. Este auge se vincula a diversos factores entre ellos la estabilidad política y social, al crecimiento económico, a los aspectos contenidos en el código laboral dominicano, al tipo de cambio y fundamentalmente a la reforma de las legislaciones e incentivos que abrieron nuevos espacios a inversionistas extranjeros. Este plan de reducción jornada laboral podría acarrear consecuencias irremediables para el país, en el entendido de que el solo hecho de proponerlo, aunque no se lleve a cabo, pone en alerta a los nuevos inversionistas y les crea incertidumbres.

Partiendo de los pros y los contras todo nos indica que debemos ser cautelosos a la hora de proponer una reducción de la jornada laboral, ya que esta reducción llegaría en un momento económicamente inoportuno, aunque políticamente conveniente y esto revela la intención y desvirtúa la supuesta buena intención de la propuesta. En cualquier caso, a la hora de plantear una reducción de la jornada laboral, es de suma importancia contar con elementos de información y análisis sobre la dinámica de las transformaciones productivas y laborales. Pretendemos llamar la atención sobre este asunto con miras a fortalecer la toma de decisión de una manera anticipada y prospectiva, es decir entendiendo nuestra realidad. No podemos dejar por alto que la República Dominicana ha basado su estrategia de desarrollo económico en el esfuerzo exportador, y por lo tanto resulta de gran interés no afectar el feliz desenvolvimiento de ese sector que tanto ha aportado a la generación de empleos en el país y que tiene un peso específico al impulsar y sostener un crecimiento dinámico de nuestra economía.

Para que tengamos una idea sobre los promedios de jornada laboral entre países y hagamos un comparativo con nuestro país, tenemos que según los informes que realiza la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económico (OCDE), según la OCDE los que están mejor posicionados económicamente, son los que menor promedio de horas trabajadas suman al año y se refiere a los países del norte de Europa. Según el referido informe, los griegos son los que más trabajan con una media de 42,1 horas semanales, luego está Polonia y República Eslovaca con 40,7 horas promedio. En el caso de España se trabaja unas 38 horas semanales, un poco menos que en Portugal, y en Francia 37,5 horas es la media por semana, Dinamarca tiene una jornada laboral de 37,2 horas semanales, los Países Bajos tienen una jornada de 37,3 horas semanales y Noruega 38 horas semanales, Francia 38,9 horas, Suecia tiene una jornada efectiva de 39,0 horas, Finlandia 39,3 horas, en Italia y Alemania 39.5, La semana laboral media de los empleados a tiempo completo en Turquía es de 48,4 horas.

En América Latina, Brasil, México y Chile encabezan la lista de los países que más horas laborales suman con 39,5; 43 y 45.7 respectivamente, La semana media de trabajo a tiempo completo en Colombia es de 48 horas, En el caso colombiano, ley aprobada desde el 2021 establece que la reducción será gradual: comienza a aplicarse paulatinamente al pasar de 48 horas semanales a 47, y seguirá bajando hasta llegar a 42 en 2026. La semana laboral media a tiempo completo en Sudáfrica es de 45 horas. Los empleados a tiempo completo en Israel trabajan una media de 44,4 horas, Oceanía se acerca un poco más a la media europea con Nueva Zelanda que suma unas 37,5 horas semanales, y Australia que reúne unas 36,3. Finalmente podrán observar que ni los países más desarrollados económicamente tienen una jornada laboral de 36 horas a la semana.

En conclusión, esta medida no funciona igual para todos los países, sobre todo en economías en crecimiento, cada país tiene que evaluar su propia situación, pues enfrentan diferentes circunstancias. Y por otro lado es importante medir que el impacto económico es proporcionalmente mayor para las empresas medianas y pequeñas, las cuales representan un alto aporte del PIB nacional y de la generación de empleos en el país.

Estamos ante la disyuntiva de que debemos escoger entre el incremento constante de la productividad laboral, que se produce con el rendimiento por hora de trabajo o más tiempo de ocio que son los beneficios inmateriales de una mayor riqueza de tiempo.

Por Jacoba Hasbún