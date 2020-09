El plan macabro del PLD, con la devolución de los fondos de la AFP

La amplia ventaja, que marcaban las firmas encuestadoras a favor del PRM, faltando poco tiempo para las elecciones, provocó pánico en la alta dirigencia del PLD, que había comenzado a ver como alternativa, usar los fondos de pensiones para atraer votos y tratar remontar la desventaja. Pusieron en marcha el plan macabro de la aprobación de la devolución de un porcentaje de los fondos depositados en las AFP. De modo, que entrarán en juego, los votos de más de cuatro millones de afiliado.

Había llegado el momento para aprovechar la mayoría en el Congreso y entre senadores y diputados comenzaron a jugar con la ley 87-01, que creó el actual Sistema de Pensiones. Finalmente aprobaron la devolución del 30%. Una estrategia de doble filo; por un lado, obtener ventaja política y por el otro, en caso de no ganar las elecciones, dejarle una bomba de tiempo al nuevo gobierno. Programada para estallar.

Fue un plan macabro para hacer fracasar al nuevo gobierno. Lo cual, representa la oportunidad de regresar en el 2024. Los dos periodos fallidos de los gobiernos del PRD, (1978- 1986), permitieron el regreso al poder de Balaguer, después de aquellos doce años. El fracaso de un nuevo gobierno, abre las puertas para el regreso de otro saliente, sin importar su gestión en el pasado.

La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) es la institución estatal, responsable de invertir y custodiar los fondos de pensiones de los trabajadores. Pero, sucumbió frente a las presiones del gobierno, cometiendo la aberración de prestar dichos fondos, para tapar huecos provocados por la corrupción y el dispendio. En marzo de este año la SIPEN había invertido el 77% de los ahorros de los trabajadores en bonos del Banco Central.

¿De dónde van salir los recursos para devolver el 30% aprobado por los diputados? Es urgente que el gobierno enfrente la situación con firmeza y les explique a los trabajadores, la realidad sobre la inversión de sus ahorros, que no existe liquidez, porque pasaron a formar parte de la deuda pública.

Votamos por un cambio, para buscar esos recursos, el gobierno tendría que acudir a más endeudamiento, un hecho que será rechazado por la sociedad. Seria seguir por el mismo camino de endeudamiento del PLD, que aumentaría el 25% del Producto Interno Bruto, que se paga sólo en intereses de la deuda.

El pueblo tiene hambre y sed de justicia y de que se recupere el botín robado, que se podría usar para paliar la situación económica, en vez de seguir con el endeudamiento. Si el gobierno no agiliza los sometimientos judiciales, enfrentará presiones desestabilizadoras por diferentes frentes, que le harán difícil cumplir con el cambio, que todos anhelamos. Está a la vista el plan maquiavélico, que está en marcha, el cual no tiene precedente. La lucha entre el PRM y el PLD, es a vida o muerte.

No hay tiempo que perder, pues no habrá tregua, con solo quince días de gobierno, comenzaron las protestas callejeras. Mientras que las redes sociales están encendidas, con el rechazo para algunos nombramientos impopulares

Lic. Elías Samuel Rosario Mata