El Pío RD: Los comunicadores del Cibao se destacan de forma impresionante al pisar Santo Domingo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El locutor y comediante Orlando Toribio, conocido como el Pío RD, durante una entrevista realizada este viernes para El Nuevo Diario, calificó como extraordinario el trabajo realizado por los comunicadores del Cibao por la forma en que se destacan cuando van a trabajar a Santo Domingo.

“Para mí la comunicación en Santiago es la más dura, no porque yo haya trabajado con el Cocodrilo, El Coco no tiene nada que envidiarle a nadie del país y los demás comunicadores que están empezando lo están haciendo excelente” expresó.

Así mismo puntualizó, que lo que si debe destacarse es que las oportunidades de crecimiento no tienen la misma proyección y que no es un secreto para nadie que el apoyo empresarial no es igual.

“Las oportunidades de crecimiento están limitadas por la falta de patrocinio, mi caso es una excepción, todo lo que he logrado ha sido a base de chepas, subrayó Toribio.

Puntualizó también que las ofertas que tuvo en Santiago fueron bastante buenas en lo económico y a modo de proyección.

Aseguró que en Santiago hay muchos talentos con el título enganchado en sus casas, porque para destacarse deben empezar trabajando gratis.

Por otro lado, confesó que había sido contratado para panelista en ALOKE RADIO, pero que el equipo llegó a la conclusión que en el programa no explotarían el talento del Pió RD, debido a que en ese espacio el protagonismo lo tienen los invitados.

Por tal razón se le propuso a Santiago Matías crear un programa de comedia y de esta forma surgió el proyecto.

“Ahí no iba a poder hacer mis rutinas ni explotar las habitases que tengo”, dijo Orlando.

De igual forma señaló que en la actualidad los comediantes se enfrentan a grandes retos por la gran sensibilidad que tiene está generación ya que se ofenden con facilidad aunque sea a modo de chiste.

“En mi infancia se relajaba bastante y nadie se ofendía ni se llegaba a extremos, pero ahora se dice cualquier cosa y las personas se ofenden y lo publica en las redes”, aseguró.

Del mismo modo afianzó, que a la gente le gusta el humor hasta que se utiliza un tema que ellos consideran sagrado.

“No debe ser así, comedia es comedia, no es nada personal, las personas deben tener la mente abierta y saber que es humor”.

Durante la entrevista adelantó que desde el 15 de diciembre del 2021 ya no pertenece al elenco de Los Hijos de Tuta, pero que continuará haciendo su show de stand up en Santiago y todo el país.

Finalmente dijo que su propósito es continuar ofreciendo un contenido único para que no sea repetitivo o cansón. “Busco temas globales, populares para conectar con la gente. Yo fluyo en el momento”, confesó.

Por: Kismel Cruz

Relacionado