El pinochismo presidencial y sus consecuencias en la vida de los dominicanos

El conocidísimo refrán que dice: “las mentiras tienen las patas cortas”, en ocasiones se dificulta tanto descubrir la gran verdad que se encuentra en esta frase; y es que ciertamente las mentiras en algún momento se descubren, pero a veces es tanta la complicidad entre tantos actores que a las mentiras le llegan a crecer las patas. Qué pena que haya tanta gente siendo cómplice de mentiras burdas a cambio de un puñado de monedas.

Lo preocupante es que la complicidad llega a tal nivel, que los que replican las mentiras son los que están llamados a defender la Patria con su voz, la cual amplifican en los medios de comunicación en los que se encuentran. Bien lo dijo el gigante Abraham Lincoln: “Es posible engañar a mucha gente poco tiempo y a poca gente mucho tiempo, pero no a toda la gente todo el tiempo”. Y aunque a las mentiras les quieran hacer crecer las patas, finalmente en algún momento la verdad flota…

Se dice que en política se vale todo, y que el fin justifica los medios; y que lo importante es llegar y después ya veremos; lo cual es falso, no todo se vale porque mentir para llegar al poder, sólo te permite instalarte en un castillo cimentado sobre arena mojada. Ay de aquel ídolo de barro que se piensa líder, porque maneja un presupuesto millonario del Estado, en el momento que ese presupuesto no está el “liderazgo” se fue por la cuneta.

En las elecciones pasadas se mintió con todo, se aseguraba que el país se iba a arreglar con chascar los dedos prácticamente, y no fue así. Los dominicanos nos conformábamos con que nos hubiésemos mantenido igual en nuestra calamidad. Sin embargo , nuestra cotidianidad sólo se ha complicado mucho más en estos tres años que lleva gobernando Luis Abinader … entonces… ¿cuál sería el motivo por el cual el pueblo dominicano premiaría a Abinader reeligiéndolo nuevamente como su gobernante? No mejoró la delincuencia, no mejoró el costo de la vida, no mejoró la corrupción, no mejoró la transparencia, no mejoró la salud, no mejoró la educación, no mejoró la calidad del gasto público ni el endeudamiento, no mejoró el servicio eléctrico, no mejoró el servicio de agua potable, no mejoró la inmigración haitiana ni la defensa a nuestra soberanía, aunque ahora quiera hacer un nuevo aguaje con el tema del rio masacre. Dejo esto por aquí para que algún perremeista me mencione una sola razón para elegir nuevamente a Luis Abinader, claro está sin mencionarme su respectivo cheque como una razón válida.

Al final, la calamidad del pueblo dominicano derrotará al pinochismo presidencial…

Por: Pedro René Almonte M.