El perjuicio de la política!

Después del 6 de octubre hemos tenido más política que en los días anteriores cuando se puede afirmar que medio país estaba al borde del colapso por lo mucho que tuvimos que soportar en anuncios de candidatos,discusiones y encuestas.

Fraude nunca demostrado fue el inicio de otra larga e interminable pesadilla política que todavía hoy, después de la ruptura y todo lo demás nos tiene agotados mientras esperamos para ver en qué termina todo.

Los políticos,todos, creen que los dominicanos todos tenemos la suerte de ellos y que sin grandes esfuerzos a pesar de que no parecen preocupados ni trabajadores de nada tienen todos los problemas resueltos y le sobra el dinero,los que tenemos la desdicha de no tener trabajo, ni funcionarios palaciegos ni de la oposición pero igualmente bien de pesos y dólares para ayudarnos, quisiéramos que nos dejen vivir y buscar la comida,no se entiende pero es cierto,mientras más dinero se gasta en polítitca menos hay en la calle y nadie se preocupa por esa realidad que solamente una parte de la población conoce,eso perjudica a la gran mayoría que no vive de política,que no es bocina ni empleado del gobierno ni goza del aprecio de los poderosos de palacio!

POR GERMÁN MARTÍNEZ.

