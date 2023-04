El periodismo de espectáculo es una labor de campo, afirma Elmer Féliz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Según el periodista Elmer Féliz, para ser cronista de espectáculo no basta con sentarse en una redacción a hablar sobre artistas o eventos, sino que es necesario vivir lo que se escribe y tener contacto directo con los protagonistas de la noticia.

“Estamos detrás de la noticia y ese es el trabajo de un periodista de espectáculo, no es sentarse en una redacción a escribir dos o tres cositas, ¡no, no, no! Tú tienes que vivir lo que escribes y hablar con el artista”, comentó.

En su opinión, ese es el trabajo que ha venido realizando con los años la comunicadora Wanda Sánchez, quien hace poco anunció sus aspiraciones a la presidencia la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Féliz estimó que Acroarte debería estar bajo la dirección de alguien que le interese realizar un buen trabajo y recuperar la credibilidad que este gremio ha perdido a través del tiempo.

En el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el periodista aseguró que muchos artistas han expresado que nunca han visto a un miembro de esta organización en algunos de sus shows y que se cuestionan como los evalúan.

(Ver programa).

En ese aspecto, agregó que espera que, cuando Wanda Sánchez asuma la presidencia de Acroarte, impulse una mayor presencia de los miembros de esta organización en los eventos para que puedan hacer su trabajo de manera efectiva.

“Yo espero que cuando ella tenga la presidencia manda a todas esas personas que están sentadas en Acorarte a que vayan a hacer su trabajo como lo estamos haciendo muchos periodistas de espectáculo que día tras día salimos de nuestra red», expuso.

