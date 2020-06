El Penco “Gallupeando”: ¿Cuántos caballos de fuerza tiene tu alma?

Hablando de “Penco”, Gabriel Oliverio también conocido en las redes como “El señor de los caballos” tiene una frase a modo de pregunta que me ha llamado poderosamente la atención, “¿Cuántos caballos de fuerza tiene tu alma?”. Muchos van por la vida sin haberse hecho nunca esta pregunta.

Resulta ser que solo lo hacemos cuando vamos a comprar un vehículo, suele importarnos este dato por varias razones, una de ellas, la capacidad que tendrá de alcanzar una determinada velocidad en un tiempo; así como también el consumo que el mismo tenga por tal potencial y la distancia recorrida.

Los caballos de fuerza determinan el rendimiento y le permiten lograr la meta propuesta con una precisión milimétrica, siempre que el jinete o el piloto para el caso de los carros de carreras, tenga la capacidad y cuente con el equipo adecuado para lograrlo.

Gonzalo Castillo, a quien de manera peyorativa la oposición trato de ridiculizar llamándolo “el Penco”, término que en su región se reviste de exaltación, al parecer les está dejando el polvo en la carrera.

Soy de los que creo que Gonzalo tiene muchos caballos de fuerza en su alma; porque estar por encima de las mentes mezquinas, de las difamaciones y las mentiras que personas sin talento suelen prodigar en este mundo de la política, require sin dudas, de una alma con mucha potencia y seguridad de su destino.

Los datos primero fueron de la encuestadora Mark Penn, la cual mientras emitía resultados donde la oposición veía su candidato arriba, era buena; pero ahora que coloca en la preferencia a Gonzalo, es mala.

Pero en el día de ayer, el reconocido periodista Julio Martínez Pozo al que le llaman “el más informado” reveló en uno de sus programas al país, que la encuestadora Gallup “no quiso ofrecer los resultados de su última encuesta porque evidenciaba una realidad donde Gonzalo sigue subiendo y los demás bajando”.

Afirmó además que la misma arrojaba los datos mejores que la Mark Penn para Gonzalo Castillo, y más aún, avizora la posibilidad de una victoria en primera vuelta, lo que indica que Gonzalo va “Gallupeando” a buen ritmo.

Un elemento que no podía reflejarse en la encuesta porque aún no existía, era el hecho de que Margarita Cedeño (MC) no había cesado en sus funciones ahora estará a tiempo completo en la campaña como reveló en su entrevista con Alofoke, siendo esta el día de ayer tendencia en las redes sociales.

Si a esto le agregamos el amor platónico por Chayanne en las declaraciones de Margó y su evidente preferencia por Gonzalo. Sin dudas, el escenario seguirá mejorando para “el Penco” y su carrera por la presidencia.

He visto en la película de “Rápido y Furioso” que a los carros para que tengan una mayor aceleración en su recta final le ponen nitro, pero ¿qué le ponen a un “Penco”? creo que con MC, MV y el equipo de aliandos le dejarán el polvo.

La primera vuelta está cada vez más cerca, a 25 días de las elecciones, el Penco acelera con su Margó va “Gallupeando” a toda marcha, ya empiezan a escucharse los vítores del pueblo “el Penco, el Penco, el Penco”.

Por: Juan Santos

Abogado, catedrático, escritor y político

Juandejesus.santos@hotmail.com

@JuanSantosRD

