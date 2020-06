El Penco en primera vuelta

Todo indica que el licenciado Gonzalo Castillo Terrero, candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, va a ganar las próximas elecciones en primera vuelta y por un margen tan ancho que no admitirá discusión.

Aunque no descartamos el típico pataleo de los que no lograron llegar a la meta.

Esto así, porque la tendencia medidas en las últimas encuestas y sondeos, marcan un descenso sostenido de los candidatos de la oposición, mientras Gonzalo sigue subiendo en las preferencias del electorado.

¿Cuál es el techo del candidato oficial? No lo sabemos, pero a estas mediciones tenemos que agregarle las simpatías del PLD.

En los trabajos más recientes, el Partido de la Liberación Dominicana, como partido, le lleva más de diez puntos al PRM y alrededor de 40 a la FuPú.

Si le agregamos al partido morado de la estrella amarilla los votos que obtendrán los partidos aliados, estamos hablando de más del cincuenta más uno necesario para ganar en la primera vuelta.

De ñapa, Gonzalo Castillo, ante esta desgraciada pandemia que nos azota, ha seguido su incansable ritmo de trabajo, resolviéndole problemas a la población y ayudando en todo lo que sea humanamente posible. Además, haciendo galas de una excelente eficiencia, ya demostrada, no solo con el éxito obtenido con sus empresas personales, sino también, cuando ocupó la posición como ministro de Obras Públicas, considerado, sin discusión, el mejor que ha pasado por esa cartera.

Todo esto acompañado, como compañera de boleta, por la vicepresidenta Margarita Cedeño, la estrella más fulgurante del firmamento político nacional.

Para ponerle el suspiro a ese bizcocho de realizaciones y buenas decisiones, Gonzalo nos presenta un compendio de lo que será su gobierno a partir del próximo 16 de agosto, que ha dejado muy pálida las propuestas de sus opositores.

El licenciado Gonzalo Castillo, se cuidó de no incurrir en el error que regularmente comenten los candidatos cuando prometen. Dicen qué, pero no como.

Gonzalo habló, entre otras cosas, de la ampliación del Metro de Santo Domingo, hasta San Luís, no es quimera. ¡El Metro está ahí!

Nos dijo de la extensión de la línea dos del Teleférico hasta los Alcarrizos. No son sueños, ¡El Teleférico está ahí!

Y si usted sigue con las otras obras que tiene en carpeta, la mayoría ya están en ejecución, pues él mismo se encargó de iniciarlas como ministro de Obras Públicas.

En cuanto a la construcción de viviendas, estas serán financiadas a 30 años, como se estila en los países desarrollados.

Así, cuando una pareja joven se case, tiene la oportunidad de comprar su vivienda desde sus primeros años, pagando una muy baja mensualidad y estar seguro de que, al término de su vida laboral, esa pareja tendrá una casa o un apartamento, totalmente pagado, para que puedan disfrutar de su retiro con dignidad y sin penurias económicas.

El Penco, tiene los pies sobre la tierra. No está prometiendo nada que no se pueda cumplir. Bien podría él recortar un poco el lema de campaña de su mentor, el Lic. Danilo Medina, pues solo tiene que continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho, pues no va a encontrar muchas cosas malas que corregir.

¡Vamo’ arriba, a trabajar!

Por Carlos McCoy

Anuncios

Relacionado