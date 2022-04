El peligro de prohibir el culto ajeno

Hace unos días la prensa publicó que el Consejo Provincial de San Pedro de Macorís prohibiría el gagá en Semana Santa.

La entidad aclaró que no se trataría de una prohibición, sino de una limitación de su práctica a ciertas áreas específicas, como los bateyes, etc.

Esto porque en el pasado, cuando distintos grupos de gagá se encontraban en la ciudad, se enfrentaban violentamente, y ponían en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

Independientemente de que haya sido una limitación legal razonable, o una restricción total, la noticia fue que se prohibiría, y esto produjo reacciones…

Algunos que se identifican como cristianos se mostraron fervorosamente de acuerdo con el supuesto impedimento, sin advertir que es una violación constitucional, y que representa un peligro para ellos mismos.

Actualmente el cristianismo es la religión, el sistema de creencias o la relación personal de fe -como usted quiera llamarle- cuyos valores y postulados están siendo más perseguidos, tanto en regímenes totalitarios como en democracias pluralistas.

Gracias a Dios, República Dominicana es un país eminente conservador en cuanto a la vida, la familia y las tradiciones y bases socio-políticas judeocristianas, pero en países como Estados Unidos de Norteamérica y Canadá -por citar solamente dos-, por ejemplo, podrías ser demandado por decir que la homosexualidad es pecado, o por negarte a decirle “ella” a un hombre -entre muchas otras locuras más-…

Por ello, el discurso político conservador en países de competencia político-ideológica más avanzada, no se concentra exclusivamente en defender el cristianismo, aboga por la libertad de cultos en términos generales, porque preservando esta, nos preservamos todos.

Ya los criollos liberales, o de izquierda autodenominada progresista, han puesto en marcha la agenda de merma o destrucción de las tradiciones judeocristianas de nuestro país, y la imposición de las irracionalidades foráneas.

Cuando se apoya prohibir el culto ajeno, en este caso el gagá, se apoya, aunque no lo pienses, prohibir -o sentar bases para prohibir- cualquier culto.

Ciertamente, el gagá es una práctica mágico-religiosa proveniente del vudú africano, e íntimamente ligada al ocultismo.

Nos llega como influencia cultural haitiana en los bateyes, aunque se ha mezclado con algunos pocos dominicanos.

No es una expresión culturo-religiosa autóctona, no nos representa, no nos aporta nada positivo, todo lo contrario.

Sin embargo, siempre que se encuentren dentro de los márgenes de la razonabilidad y de la ley, al igual que los del cristianismo, sus practicantes tienen libertades constitucionales y fundamentales de culto, expresión, asociación y tránsito… Repito: ¡Siempre dentro de los márgenes de la razonabilidad y de la ley!…

Por Daniel A. Perdomo Puello

