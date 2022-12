El patriarca de la iglesia serbia pide al Gobierno que evite un conflicto

EL NUEVO DIARIO, BELGRADO. – El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Serbia, Porfirije, advirtió este martes del riesgo de un conflicto armado en Kosovo y pidió al Gobierno serbio que actúe para garantizar la paz.

“Debemos hacer todo lo posible para que, a toda costa, se preserve la paz, y he pedido al presidente (de Serbia) y al Gobierno que hagan todo lo posible para que (…) no se produzcan conflictos armados, porque no traerían bien a nadie”, dijo a la prensa Porfirije, quien se reunió hoy con el presidente serbio, Aleksandar Vucic.

También pidió a las “grandes potencias” ayudar a ese objetivo.

Porfirije insistió en que los serbios y los albaneses, mayoritarios en Kosovo, viven juntos desde hace siglos en esa ex provincia serbia, y aseguró que “si hay buena voluntad puede hallarse un camino que lleve a un marco en que hay lugar para todos”.

Las autoridades de Pristina prohibieron ayer la entrada de Porfirije en Kosovo, en medio de las tensiones en el norte de Kosovo, donde la minoría serbia mantiene desde el pasado día 10 bloqueadas las carreteras, en protesta por lo que consideran creciente discriminación por parte de las autoridades kosovares.

El máximo jerarca religioso serbio tenía planes de visitar del 26 al 28 de diciembre a los creyentes y monasterios e iglesias ortodoxas serbias en Kosovo, entre ellos la sede del antiguo Patriarcado ortodoxo en Pec.

Porfirije, considerado pacífico y tolerante, es conocido por sus llamamientos a la paz y la reconciliación de serbios y albaneses de Kosovo.

Serbia no reconoce la independencia de Kosovo, proclamada por la mayoría albanokosovar en 2008 tras la guerra de 1998/99 y la represión de Belgrado en la década de 1990 por el separatismo albanokosovar.

Relacionado