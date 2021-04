El “pataleo” Soberano: Esto dijeron los que quedaron fuera de las nominaciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció la tarde del martes sus nominados, a través de un programa especial de televisión transmitido en vivo por Color Visión, y por Televisión Dominicana, para la próxima edición de Premios Soberano, previsto a celebrarse en junio sin que al momento se conozca el día exacto.

En ese sentido, algunas celebridades y luminarias del espectáculo y entretenimiento criollo que quedaron fuera de las nominaciones, expresaron su parecer respecto a la escogencia de los artistas y piezas que destacaron en las distintas categorías de la premiación, específicamente las más populares y la gran novedad de la noche: Youtuber del Año, Programa Digital y Concierto Streaming.

El comunicador Vicent Carmona, conocido popularmente como El Dotol Nastra, manifestó a través de su cuenta de Instagram, que “Si me nominan soy feliz, si no me nominan sigo siendo feliz… Yo trabajo pa’ mis cheques y pa’ mi gente, yo no no trabajo pa’ premios…”.

Mientras que la novel artista urbana La Perversa también acudió a sus perfiles de redes sociales para recodarle a sus fanáticos y seguidores que los premios “se compran” y tiene “pruebas para probarlo”.

El destacado cineasta José “Pinky” Pintor se quejó de que el documental Santo Domingo, que dirigiera en el 2019, quedara fuera de las nominaciones a Premios Soberano 2021, y escribió en su cuenta de Twitter, que “Pues na’ … “Santo Domingo primera de América” se quedo fuera como documental”.

La pieza cinematográfica relata de forma dramatizada la historia de la primera ciudad de América desde su descubrimiento en 1492.

Otra de las figuras que brillaron por su ausencia en las nominaciones de Premios Soberano 2021, fue el comediante Elvis Manuel de Jesús, popularmente conocido como El Naguero, que de acuerdo a la opinión de los internautas debió ser tomado en cuenta.

El comunicador y presentador de televisión, Roberto Ángel Salcedo, colega del humorista en el programa “Más Roberto” y quien la tarde de ayer se alzo con una nominación en la categoría de “Revista semanal de variedades”, se refirió a la ausencia de El Naguero en las categorías, destacando a través de su cuenta de Twitter, “¡Mi humorista del año!”.

