El pasado dominicano en la Salud Pública fue mejor sin el neoliberalismo

Vivíamos mejor cuando no regía el libre comercio que hoy tenemos sin controles estatales, había más calidad de vida. Aunque era un país capitalista y atrasado, con una fuerte presencia de relaciones de producción pre capitalistas en la agricultura, sobre todo basadas con el sistema de aparcería. Sin embargo, en ese pasado, sobre todo en el primer lustro de la década de 1960, teníamos un Estado que se ocupaba un poco más que en el Estado neoliberal y de capitalismo salvaje que hoy tenemos, aunque las desigualdades las había e iban in crescendo y la conciencia de clase también iba creciendo lentamente, porque de no haber sido así el Balaguer de los 12 años no hubiese gobernado con su estilo como un Napoleón Bonaparte dominicano, es decir, como el árbitro.

Ese arbitro que, al mismo tiempo que fuera permisivo de la corrupción como hontanar de la acumulación originaria de capitales, diera pábulo para que los empresarios ávidos de riquezas se forjaran conciencia de clase para defender sus privilegios en una sociedad henchida de desigualdades. Por eso, ese Napoleón Bonaparte dominicano en vez de traer revolución sin sangre como prometió y dijo que traería, lo que trajo al país poco después de los sucesos abril de 1965, fue sangre y contrarrevolución. Los asesinatos y apresamientos estaban a la orden día durante su gobierno de Los 12 años, al igual que los allanamientos para desarmar a los constitucionalistas, quienes no se opusieron a que él se quedara en el país cuando todavía en medio del torbellino de la guerra vino con la excusa de visitar a su madre enferma. La represión de Balaguer parecería que obedecía a un plan elaborado con objetivos muy definidos.

Sin embargo, aun en Los Doce años de Balaguer, no se puede negar que hubo mucho mayor atención a la salud pública de la que tenemos ahora, lo que es lógico si entendemos que ahora la medicina está muy privatizada y muchos médicos se han corrompido, porque el Estado dominicano en la era neoliberal ha dado estímulo a que así sea y no de otra manera. Por eso hemos dicho que hay que destruir el Estado neoliberal y su consiguiente hegemonía del capital financiero y limitar los capitales privados y poner límites a las ganancias de los capitales, eliminar las ARS y AFP, expropiar el dinero de los paraísos fiscales estatizar los bancos y eliminar las bancas de apuestas.

Ahora bien, vamos a ver porque decimos que en el pasado la Salud Pública operaba mejor, si partimos desde la caída de Trujillo. En 1959 hubo un brote de poliomielitis en el país, pero al parecer la dictadura de Trujillo no ofreció la cifra de los niños que murieron. No podemos decir que dicha dictadura no se preocupara porque hubiera un sistema de salud pública eficiente, pero tampoco que fuera muy eficiente. Creemos que la mortalidad infantil no fue tan baja durante ese periodo de la historia dominicana.

En 1963 hubo un rebrote de poliomielitis y se contagiaron unos 90,100 niños en ese año, pero entraron al país poco más de 1, 500,000 vacunas, con las que se vacunaron más de 750,000 niños, según Sergia Mercado en las ediciones digitales de El Caribe de los días 04 y 18 de junio del 2021. Se vacunaban los niños de 3 meses a 7 años. Según la autora del reportaje o artículo en el país han muerto de esa enfermedad unos 3,600 desde que ese mal comenzó afectar al país; otros pacientes afectados por el virus y que no mueren quedan con lecciones permanentes en las extremidades. Para días antes del golpe de Estado contra Juan Bosch, ya la gran mayoría de la meta de vacunación estaba cumpliéndose. Hoy la pandemia de la COVID 19 llegó y nos agarran asando batatas, como dice una frase que usan muchos dominicanos, por eso ya en septiembre del 2020 en América se había contagiado más de 500,000 médicos o trabajadores de la salud y unos 2,500 habían fallecido por ese virus.

Las vacunas se estaban aplicando en medio de un mar de incertidumbre, desde que llegaron en los inicios del 2021, pero se quiere vender la idea de que hay que vacunarse y con todas las dosis que indiquen. Tengo hermanos y cuñados que se han puesto hasta una cuarta dosis, pero a una cuñada recientemente le atacó el virus. Hay que tener cuidado con lo que es el manejo de la politiquería y el criterio científico que debería primar al hablar de vacunas. A los médicos se les debe dar autoridad y atenciones como servidores para mejorar el sistema nacional de salud. Eso hace mucho tiempo que no se está haciendo, por la política neoliberal, la cual está siendo llevada en su grado sumo por el gobierno de los grandes empresarios que encabeza Luis Abinader Corona.

Mientras tanto la deuda sigue su crecimiento exponencial, la agricultura nadie quiere estimularla, especialmente la agricultura orgánica, el sargazo descontrolado atacando los mares y playas y se estimula el turismo y las construcciones sin importar las consecuencias, sin una política de control de natalidad racional y sin un uso racional del suelo. Es muy indigno el trato que el Estado ha dado a los médicos y a todo el personal del sistema de Salud Pública, en este gobierno como en anteriores da pena y vergüenza el trato que reciben los galenos de salud pública, los cuales merecen un trato más digno. Esto pasa mientras a comunicadores se les pagan sueldos de lujo que no tienen como justificarlos, para que mediáticamente coadyuven al gobierno a mantenerse en el poder, como contribuyeron a que ascendiera al poder Abinader.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado