El Paradisus Palma Real reabre sus instalaciones con la presencia del ministro de Turismo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA. – El hotel Paradisus Palma Real, ubicado en Punta Cana, informó de su reapertura en un evento encabezado por el ministro de Turismo, David Collado, y con la participación de ejecutivos de la cadena, socios comerciales e invitados especiales, resaltando los más altos estándares de higiene y seguridad del complejo hotelero, exhibidos a través del programa “Stay Safe with Meliá”, auditado por Bureau Veritas, Grupo Empresarial especializado en inspección y certificación.

En un despacho de prensa, se informó que siguiendo los protocolos desarrollados para salvaguardar la salud de sus huéspedes y evitar el contagio y propagación del covid, durante el encuentro, Santiago Rivera, Area Managing Director de Meliá Hotels International en la República Dominicana, destacó algunas nuevas bondades del complejo, incluyendo la reciente renovación de sus diferentes categorías de dormitorios, la implementación de cerraduras electrónicas en las habitaciones y acceso mediante brazaletes, así como la apertura de dos nuevos restaurantes a la carta SAL. y Tokimeku, que complementan la cuidada selección de cocina contemporánea ofrecida por Paradisus Palma Real.

“También hemos renovado el atributo de lujo The Reserve, servicio premium de la marca Paradisus; seguimos todos los protocolos de seguridad nacionales e internacionales a través del programa Stay Safe with Meliá, auditado por Bureau Veritas y, además, ofreceremos un completo programa de Navidad y Fin de Año garantizando todas las medidas de seguridad para el disfrute de todos nuestros visitantes”, señaló Rivera.

Asimismo, el ministro de Turismo, David Collado, aplaudió los protocolos implementados por Paradisus Palma Real, así como las renovaciones e inclusiones realizadas a favor del complejo y su modernización, previo al corte de cinta que dejara formalmente abierto el hotel.

Situado entre vibrantes jardines tropicales, exuberantes manglares y frente a la majestuosa Playa Bávaro, Paradisus Palma Real ofrece 687 lujosas habitaciones, incluyendo 220 The Reserve Suites y 2 extraordinarias Suites Presidenciales frente al mar; 11 restaurantes, un completo programa de actividades y entretenimiento para niños y adultos, Golf y Yhi Spa, brindando a sus huéspedes una elevada experiencia de vacaciones de lujo.

En el encuentro participaron, de igual modo, ejecutivos como Adriane Romero, Hotel Manager; el Comité Ejecutivo de los hoteles Meliá en República Dominicana; el Sr. Santiago Paulino, director de paisajismo de Meliá Hotels International en la República Dominicana, quien es también el empleado más viejo de la cadena en el país, así como representantes de las asociaciones turísticas de la zona, Policía Nacional, CESTUR, CEPM, partners comerciales y relacionados, entre otros.

Acerca de Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Mallorca (España), Meliá Hotels International opera más de 390 hoteles (portafolio y en desarrollo) en más de 40 países, con marcas como Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by Wyndham. La compañía es el líder mundial en hoteles resort. Su compromiso con el turismo responsable ha llevado al Grupo a convertirse en la tercera compañía hotelera más sostenible del mundo en 2018, según RobecoSam, la compañía inversionista que elabora el Índice de Sostenibilidad Dow Jones. Meliá Hotels International está incluida en el índice IBEX 35 de la bolsa española y es el líder hotelero español en Reputación Corporativa (Merco Ranking).-