El papa pide rezar por Ucrania, Israel, Palestina y otras regiones en guerra

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DEL VATICANO. – El papa Francisco animó este miércoles a rezar por quienes padecen las guerras actuales en el mundo y pidió no olvidar a Ucrania, Palestina o Israel y otras regiones del planeta, después de presidir el rezo del Ángelus.

«Sigamos rezando por las poblaciones que sufren a causa de las guerras actuales. No olvidemos la martirizada Ucrania, no olvidemos Palestina, no olvidemos Israel, ni tantas otras regiones donde la guerra aún es demasiado fuerte», dijo desde la ventana del Palacio Apostólico, en este día de Todos los Santos.

Francisco, que suele mencionar estos conflictos en cada aparición pública, celebrará mañana a las 10:00 horas (9.00 GMT) la misa de Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos en el cementerio romano de la «Commonwealth» con los caídos en la II Guerra Mundial.

El pasado domingo, también después del Ángelus, el papa argentino urgió a declarar un alto el fuego en el conflicto entre Israel y la milicia islamista Hamás, tras el ataque terrorista perpetrado el pasado 7 de octubre.

«¡Cesad el fuego! ¡Cesad el fuego! ¡Cesad el fuego! Paren, hermanos y hermanas. La guerra siempre es una derrota», repitió.