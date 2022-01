El Papa nombra primer obispo auxiliar de origen dominicano en NY

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El Papa Francisco nombró al primer obispo auxiliar de origen dominicano en la arquidiócesis de Nueva York, el sacerdote rapero Joseph Espaillat, quien actualmente es párroco de la iglesia San Antonio de Padua en el Sur de El Bronx donde fue designado en 2015, anunció ayer miércoles la Agencia Católica de Noticias (CNA, inglés) con sede en El Vaticano.

La agencia detalló que el anuncio oficial sobre el nombramiento de Espaillat lo hizo a través de ese medio Christophe Pierre, nuncio apostólico en los Estados Unidos.

Espaillat es conocido como el sacerdote rapero porque en sus misas incluye el género urbano del Rap para atraer a los jóvenes a la congregación y dice que ha sido muy criticado por ello, pero que su objetivo es comunicar un mensaje atractivo a los jóvenes que mayoritariamente siguen la música urbana.

Será ordenado como obispo auxiliar el primero de marzo en la catedral de San Patricio en Manhattan.

Espaillat que nació y se crio en Nueva York es hijo de padres dominicanos emigrados desde la República Dominicana y se declara devoto fanático de la virgen de La Altagracia y aferrado a los valores, tradiciones, costumbres y cultura de los dominicanos.

Espaillat nació el 27 de diciembre de 1976, tiene 45 años de edad y fue criado en Manhattan por sus padres, asistió a la Escuela Preparatoria de la Catedral de ese condado y obtuvo una licenciatura en filosofía en la Universidad de Fordham en 1998.

El 17 de mayo de 2003 fue ordenado sacerdote.

El nombramiento del Papa lo convierte en el obispo católico más joven de los Estados Unidos y uno de los más jóvenes del mundo.

Es actualmente el director de la Renovación Carismática Católica Hispana en la arquidiócesis de Nueva York.

Espaillat lanzó un podcast y una serie en YouTube llamada denominados “Santidad en la ciudad” en 2021.

En un video que promociona el lanzamiento, Espaillat, quien también se hace llamar Padre J, dijo que el podcast incluiría discusiones sobre fe, música, deportes, moda y cultura pop.

“Vamos a hablar de Pop Smoke. Vamos a hablar de Kanye. Vamos a hablar de Kim Kardashian. Vamos a hablar de todo bajo el sol, y de Cardi B”, dijo Espaillat.

Considerado orador destacado en las conferencias juveniles de Steubenville, Espaillat dice que le encanta administrar los sacramentos, jugar softbol y baloncesto, escribir poesía y rapear.

Mientras estaba en el Seminario de San José en Dunwoodie, Nueva York, obtuvo una Maestría en Divinidad en Teología y una Maestría en Artes en Teología, especializándose en historia de la iglesia.

Fue párroco en la iglesia San Pedro en Yonkers y vicario parroquial en la iglesia Nuestra Señora Reina de los Mártires en Manhattan.

La Arquidiócesis de Nueva York tiene una población total de 6.2 millones, 2.81 millones de los cuales son católicos.

El cardenal Timothy M. Dolan ha servido como arzobispo de Nueva York desde 2009.

“El Papa Francisco ha seleccionado a dos sacerdotes sobresalientes, ambos pastores experimentados, para servir al pueblo de Dios de esta arquidiócesis como obispos auxiliares”, dijo Dolan en un comunicado en el sitio web de la arquidiócesis.

“Espero con interés trabajar aún más estrechamente con los obispos Bonnici y Espaillat, a medida que asumen este nuevo papel en su sacerdocio”.

Con la adición de Espaillat y el sacerdote Bonnici, habrá un total de cinco obispos auxiliares activos sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York.

Situación en Nueva York

El obispo dominicano se refirió a la situación de violencia armada y pandémica que se vive en Nueva York.

“En mis oraciones está la petición de que nosotros nos renovemos aquí en Nueva York, que empecemos aquí porque no podemos empezar fuera, somos la capital del mundo y si somos honestos aquí, podemos transmitirlo al mundo entero”, dijo.

Sobre los asesinatos de los policías dominicanos Jason Rivera y Wilbert Mora, dijo que conoce a una de las dos familias.

“Estamos en oración por ellos para que cese la violencia, eso es lo que tiene que pasar, que nosotros nos amemos y que trabajemos juntos y unidos”, expresó.

Aseguró que continuará tocando y cantando el género Rap para evangelizar.

“Hay mucha gente que me han mal interpretado diciendo que cómo es que él, que es sacerdote canta y baila la música rapera. No es que yo esté glorificando esa música, estoy tratando de entrar a los cerebros de ellos para que escuchen el mensaje”, señaló.

“Si no les damos algo que escuchar, si nosotros no les damos una esperanza, ¿quién se las va a dar?”, sostuvo el obispo auxiliar.

“Con esta música busco que los jóvenes se animen y escuchen algo diferente.”, precisó.

Orgulloso de su origen dominicano dijo que siempre pone en práctica lo que aprendió de sus padres.

“Al pueblo dominicano, ánimo, ánimo, Nueva York nos necesita ahora, no es mañana ni pasado mañana, es ahora y que cese la diferencia en este mundo, que cese la violencia, la guerra y todas las cosas que no viven en Dios y que no permiten la paz y la armonía”, dijo.

