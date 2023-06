El Papa, la ONU y los médicos

Introducción

1.- El sistema social que hoy condena a la pobreza a la mayoría de la población mundial, debe desaparecer por necesidad dialéctica, no por el capricho de una o varias personas que, por él, resulten afectadas en su vida material y espiritual.

2.- Mientras el papa Francisco, afirma que es urgente e inaplazable cambiar el sistema de producción y consumo, por otro lado, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, dice que 300, millones de personas han vuelto a caer en la pobreza extrema.[i]

3.- En la misma línea del papa y de las Naciones Unidas, el destacado médico norteamericano Robert Pearl, escribe lo que copiamos a continuación:

Tratando de retroceder el reloj

“Los médicos han tenido un siglo difícil, hasta ahora. Además de luchar contra Covid-19, los médicos han pasado las últimas dos décadas luchando contra los jugadores más feroces de la industria del cuidado de la salud y perdiendo mucho”.

“El poder en la industria ahora pertenece a las compañías de seguros de salud, los principales fabricantes de medicamentos y los magnates de los hospitales. Los médicos se sienten tan golpeados, sobreexplotados y abusados por un sistema tan saturado de regulaciones que ahora dedican más tiempo a completar el papeleo que a ayudar a los pacientes”.

“Los médicos añoran el siglo pasado. En ese entonces se les pagaba bien, todos los veneraban y, en gran parte, los dejaban solos para ejercer como quisieran. A medida que la guerra contra Covid-19 termina, los médicos creen que ahora es el momento de exigir un regreso a los días de gloria cuando los médicos gobernaban la medicina. Para llegar allí, los médicos quieren más dinero, más respeto y autonomía. No recibirán nada de eso porque nuestra nación no puede permitírselo”.

Una cruel realidad.

“Casi la mitad de los estadounidenses están luchando con dificultades financieras en medio de las consecuencias económicas de la pandemia. La recuperación desigual de la nación tiene al 35% de las pequeñas empresas preocupadas por sobrevivir al verano. Mientras tanto, el gobierno federal ahora debe a los prestamistas extranjeros $ 28 billones ($ 85,000 por estadounidense) “.

“Pronto, esta realidad se hará realidad también para los médicos: cualquier solución que dependa de dar a los médicos más dólares o menos responsabilidades será inútil. La medicina del siglo XX está muerta y, con esta pérdida, los médicos experimentarán las cinco etapas del duelo”.

Los médicos y las cinco etapas del duelo.

“La primera etapa es la negación, un mecanismo de confrontamiento que está integrado en la mente de todos los médicos. Es una herramienta necesaria y, a veces, útil para lidiar con las realidades a menudo espantosas, trágicas y dolorosas de la práctica de la medicina”.

“Pero esta misma defensa psicológica lleva a los médicos a descartar el papel que desempeñan en la creciente inaccesibilidad y la disminución de la calidad de la atención médica en los Estados Unidos”.

Abundan los ejemplos

“Los médicos estadounidenses recetan el 99% de la hidrocodona del mundo, lo que contribuyó a más de 500.000 muertes por opioides en el siglo XXI. Además, 200,000 estadounidenses mueren cada año por errores médicos, 500,000 familias quiebran debido a facturas médicas y se ha demostrado que el 30% de todos los tratamientos médicos agregan poco o ningún valor clínico”.

“Las investigaciones demuestran que EE. UU., tiene la atención médica más cara y menos eficaz del mundo desarrollado. Para revertir este curso se espera que los médicos sigan más de cerca las pautas basadas en evidencia y se adhieran a las listas de verificación de seguridad (dándoles incluso menos autonomía de la que tienen ahora, no más)”.

“La ira en la profesión médica es dolor al revés. Es la forma en que los médicos exteriorizan los sentimientos de miedo, dolor o culpa”.

“En todas las redes sociales, los médicos publican acusaciones en mayúsculas de la industria de la atención médica quebrada de Estados Unidos. «¡Los médicos no crearon el sistema idiota, ni la gestión que alimenta su ineficacia!» Dijo un comentarista médico”.

“Los médicos están sufriendo por todo lo que han perdido. Pero al igual que el turista estadounidense, que grita cada vez más fuerte a los lugareños que no hablan inglés, los médicos actúan como si repetir las mismas palabras con decibeles más altos cambiara las respuestas de las aseguradoras y los administradores de hospitales”.

“No lo hará porque el problema no es el volumen del tono de la voz es que los médicos hablan un idioma diferente. No importa lo fuerte que los médicos griten por salarios más altos y menos pacientes por día, sus demandas no tienen sentido económico para quienes las reciben”.

“La negociación es un intento de negociar un mejor resultado. Algunos médicos ya han comenzado este paso”.

“Durante Covid-19, una encuesta encontró que el 53% de los médicos que ejercen de forma independiente estaban preocupados de que sus prácticas no sobrevivieran al COVID-19. Mientras médicos de ejercicio privado, en solitario, luchan por sobrevivir, más del 70% de todos los profesionales de la medicina trabajan en un hospital o en un grupo médico, como medio para ganar poder de negociación con las aseguradoras y aumentar la seguridad financiera. Pero a medida que las presiones económicas se intensifiquen en la era posterior a la pandemia, todos los médicos sentirán el pellizco”.

“Las pequeñas y medianas empresas no pueden permitirse los aumentos anuales proyectados del 5,5% en los costos de atención médica. Los gobiernos estatales, que deben equilibrar sus presupuestos, no podrán aumentar los pagos de Medicaid. Hoy en día, los políticos de ambos lados del pasillo ven la inutilidad de presionar por cualquier plan de atención médica que aumente los impuestos”.

“Entonces, en lugar de negociar por una porción más grande del pastel, como lo hicieron antes de la pandemia, los médicos se encontrarán negociando por una reducción menor”.

“La depresión sigue a los intentos fallidos de negociación y es un sentimiento cada vez más familiar para los médicos. Según estudios nacionales, aproximadamente el 15% de los médicos luchan contra la depresión, mientras que el 20% informa haber tenido pensamientos suicidas”.

“Las causas de la depresión y el suicidio entre los médicos son multifactoriales y se derivan del estrés en el lugar de trabajo, los mecanismos de confrontación poco saludable y los obstáculos sistémicos que dificultan el desempeño de su trabajo”.

“Frente a los persistentes problemas económicos de la nación y al continuo apretón del cinturón de la industria del cuidado de la salud, estas ansiedades solo crecerán tanto en prevalencia como en severidad. Los médicos están entrenados para ocultar emociones y reprimir el dolor. Por lo tanto, el período intensificado de depresión que se avecina será la parte más peligrosa del proceso de duelo para los médicos”.

“La aceptación de la necesidad de un cambio sistémico y cultural es el destino final de los médicos. Al igual que las serpientes gemelas que se enrollan alrededor del personal del Caduceo, los problemas sistémicos y culturales de la medicina están íntimamente entrelazados: ninguno funciona de forma independiente del otro”.

“Después de décadas de luchar y culpar al sistema de atención médica, a los médicos les resultará difícil aceptar que deben desempeñar un papel integral en la solución de los problemas de costo y calidad de la medicina. En la cultura médica, esto se sentirá como una rendición”.

“Pero la aceptación no se trata de sentirse bien frente a la pérdida. Se trata de reconocer la realidad y decidir seguir adelante, a pesar del malestar. La aceptación requerirá que los médicos adopten nuevas normas y expectativas más realistas”.

“Tendrán que abandonar el modelo de reembolso de tarifa por servicio, que los impulsa a probar, tratar en exceso y cobrar de más a los pacientes. Deberán colaborar y coordinar la atención del paciente para mejorar los resultados médicos y reducir los costos. Y deberán adoptar enfoques más eficientes y efectivos para la prestación de atención médica”.

[i] Periódico El Nacional, 5 de junio de 2023, página 15

Por: Ramón Antonio Veras

